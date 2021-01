ambra-lombardo-primo-piano-bellissimo,-lineamenti-perfetti-che-schianto-foto

La bella Ambra Lombardo condivide una foto di se in primo piano, si vedono i suoi lineamenti perfetti e delicati

Ambra Lombardo bellissima, labbra rosa e capelli mori sembra uscita da una favola. Condivide su Instagram un primo piano in cui appare bellissima e nella didascalia scrive:”Tu sola dentro una stanza. E tutto rosso fuori”. I commenti degli utenti sono positivi e di ammirazione:”Siamo fortunati ad avere te che ci riscaldi il cuore con questo freddo, un viso d’angelo bedda”.

La Lombardo ha guardato C’è Posta per te e si è affezionata ad una signora

La Lombardo sabato sera ha guardato il programma di Maria De Filippi, C’è Posta per te e si è affezionata ad una signora siciliana che ha parlato tutto il tempo in dialetto. La Lombardo essendo anche lei siciliana, ha preso in simpatia la signora e condividendola su Instagram, molti hanno risposto. “Continua a pensare e credere che il nostro dialetto, con le sue differenze da provincia a provincia, sia il più bello, molto espressivo. Saluti da un piccolo paesino in provincia di Agrigento”. I siciliani sono sempre uniti anche quando non si trovano in Sicilia.

La Lombardo ha anche mostrato nelle stories Instagram l’abito indossato per Tiki Taka ed era pazzesco, con paiettes argentate ovunque. La bella Lombardo infatti è sempre ospite a Tiki Taka grazie alla sua rubrica sull’estetica dei calciatori. Ha dichiarato di non allargasi troppo con i commenti per non scatenare la furia di fidanzate e mogli dei calciatori. A quanto pare però questa rubrica piace ai telespettatori, dal momento che ormai è fissa a Tiki Taka. La sua partecipazione nel programma è anche dovuta ad un precedente programma che l’ha resa nota al pubblico, il Grande Fratello 16.