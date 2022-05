ambra,-post-al-veleno-di-mace-contro-di-lei:-“grandissima…”,-la-polemica-infuria-sui-social 

Lo scorso 1 Maggio 2022 si è tenuto a Roma, e di preciso presso la Piazza San Giovanni, un attesissimo evento musicale. Di cosa stiamo parlando? Del concerto del Primo Maggio che ha portato con se anche una serie di polemiche. Nello specifico ad intervenire nelle scorse ore contro Ambra Angiolini è stato Mace, ma per quale motivo?

Mace contro Ambra Angiolini dopo il concerto del Primo Maggio

Diversi sono gli artisti che la scorsa domenica 1 maggio 2022 si sono esibiti a Roma in occasione dell’attesissimo concerto del Primo Maggio. Tra gli ultimi vi troviamo proprio Mace, pseudonimo di Simone Benussi, che però sul palco non è salito da solo ma insieme ad un gruppo di amici e colleghi molto famosi ed amati. Stiamo parlando di Rkomi, Joan Thiele, Colapesce, Gemitaiz e Venerus. Ad un certo punto dell’esibizione però sembrerebbe essere accaduto qualcosa che non è per niente piaciuta all’artista che ha quindi colto l’occasione, nelle ore successive, per parlarne sui social. Ambra Angiolini, conduttrice del concerto del Primo Maggio, proprio mentre Mace si stava esibendo ha colto l’occasione per rispondere al tweet di Fedez. E questo ha fatto tanto arrabbiare Simone Benussi.

Ambra Angiolini replica al post social di Fedez

“Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Il pezzo recita così ‘Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto tanto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez! E ciao Federico”. Queste nello specifico le parole con cui Ambra ha replicato alle parole scritte su Instagram da Fedez. Il noto rapper, che lo scorso anno è rimasto coinvolto in una grossa polemica, quest’anno non ha ricevuto alcun invito. E non ha perso l’occasione per informare i propri followers attraverso delle storie pubblicate su Instagram.

Post al veleno di Mace contro Ambra Angiolini: “Grandissima anche Ambra Angiolini”

Quanto accaduto non è quindi piaciuto per nulla a Mace in quanto, stando a quanto rivelato dallo stesso artista, Ambra sembrerebbe aver deciso di rispondere al post polemico di Fedez proprio mentre lui si trovava sul palco impegnato a cantare il suo ultimo brano intitolato “Senza Fiato”. Mace ha quindi commentato quanto successo scrivendo su Instagram “Grandissima anche Ambra Angiolini che ha ritenuto opportuno interrompere un nostro brano per rispondere a un tweet“. In tanti si stanno domandando se Ambra deciderà di rispondere alle parole dell’artista oppure no, al momento non sembrerebbe averlo ancora fatto.

L’articolo Ambra, post al veleno di Mace contro di lei: “Grandissima…”, la polemica infuria sui social proviene da Baritalia News.