Ambra Ricci: La ragazza più CLICCATA di OnlyFans ?

Se anche tu sei un appassionato di belle ragazze porno amatoriali che creano contenuti porno per i loro fan questo articolo è perfetto per te! Conosci Ambra Ricci? Noi l’abbiamo conosciuta e siamo impazziti per lei. 😍 Un’esplosione di sensualità, trasgressione e bellezza. Se stai cercando un profilo di ragazza da seguire su OnlyFans, Ambra Ricci è di sicuro la scelta migliore che puoi fare. Scopriamo meglio per quale motivo, Ambra Ricci è cosi seguita e amata dai suoi fan!

Ma prima goditi il suo Sexy Trailer:

Video Player

Appena ti abboni al suo canale, manda un messaggio privato ad Ambra con scritto >> 🔥“HOTAMBRA”🔥 riceverai uno sconto del 50% sul secondo mese di abbonamento!

Chi è Ambra Ricci e perché piace cosi tanto?

In questa breve intervista abbiamo fatto due chiacchiere con Ambra e ci ha raccontato un pò di lei, ma andiamo con ordine.

Il suo nome d’arte è Ambra Ricci, questo nome provocante è dovuto al suo aspetto caratterizzato dai capelli lunghi e ricci. Bellissimi capelli che illuminano il suo viso e la rendono ancora più seducente. Ambra Ricci è nata nel nord Italia, ha origini siciliane, ma ora vive alle isole Canarie, in Spagna. Circondata da mare, sole e spiagge infinite.

Ha sempre lavorato nella ristorazione a stretto contatto con il pubblico, ma da quando ha scoperto che può lavorare facendo ciò che ama di più, (Mostrarsi nuda mentre si masturba e fa sesso!) ha deciso di lasciare il lavoro da cameriera per potersi concentrare meglio sui suoi fans e coccolarli ogni giorno con nuovi contenuti piccanti che la ritraggono in situazioni molto HOT!

Appassionata di animali, disegni, videogiochi e innamorata persa del sesso. Passione che ha la fortuna di vivere ogni giorno grazie alle richieste dei suoi fan.

Sempre pronta ad esaudire le richieste più particolari e porche. Ama mostrare la sua figa bagnata che squirta e gode. Da oltre un anno Ambra Ricci ha iniziato la sua avventura nel mondo del porno e negli ultimi mesi ha spinto al massimo realizzando ogni giorno nuovi contenuti per i suoi affezionati fan.

Ogni giorno vengono caricate nuove foto hot e ogni settimana nuovi video porno!

Ambra sta crescendo molto sia come donna che come professionista. I suoi contenuti amatoriali sono sempre più professionali e di diverse tipologie, tra cui video in stile dickrate, anal, squirt ed esterne. Ambra è sempre alla ricerca di collaborazioni con porno attori famosi e amatoriali. Nei prossimi mesi verranno anche realizzati e mostrati solo ai fan video lesbo, 3some e cuckold.

Se ti piacciono le belle fighe devi per forza seguire Ambra Ricci nei suoi contenuti sempre più sconci e che ti fanno sborrare!

Durante l’intervista gli ho chiesto:

“Ambra cosa ti piace del tuo corpo?”

“Mi piace tutto del mio corpo, sono tutta bella! Ma il mio culo è ciò che apprezzano di più i miei ammiratori e quindi piace anche a me! In particolare amano quando mi infilo i cazzi nel culo e l’ano si dilata. Godo tantissimo quando mi scopano il culo!”

“Ambra ma cosa ti piace fare quando scopi?”

“Tutto è troppo scontato?! Ho una vera passione per i pompini. Mi piace succhiare il cazzo. Amo anche il sesso anale ma se devo dirti la verità ciò che amo di più è essere sottomessa. Quando mi scopano il culo mi sento dominata. Questo mi fa impazzire!”

Ambra Ricci è davvero una professionista che ci metta la passione e il desiderio. Non vado avanti con l’intervista perché a sentirla parlare, il mio cazzo sta pulsando e devo subito vedere i suoi contenuti per godere insieme.

Non mi resta che accedere subito al suo canale 🔥 OnlyFans per masturbarmi con lei.

Questi sono i canali ufficiali di Ambra Ricci, la ragazza più porca di OnlyFans! Clicca sui link, puoi trovare anteprime e il suo OnlyFans per diventare un suo vero fan!

✅ OnlyFans

https://onlyfans.com/mizziart

Appena ti abboni al suo canale, manda un messaggio privato ad Ambra con scritto >> 🔥“HOTAMBRA”🔥 riceverai uno sconto del 50% sul secondo mese di abbonamento!

✅ Telegram

https://t.me/AmbraRicciChannel

✅ Instagram

https://www.instagram.com/amb.riccii/

FONTE: https://night-advisor.com/