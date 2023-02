Ambulância atinge boi e passageira fica ferida em rodovia no interior do RN; animal morreu

Caso aconteceu na noite de quinta-feira (9) em Caraúbas, no Oeste potiguar. Veículo voltava de Mossoró para Lucrécia. Ambulância de Lucrécia atingiu boi em estrada no RN

Uma ambulância que pertence à prefeitura de Lucrécia, no Alto Oeste potiguar, atingiu um boi na rodovia RN-117, em Caraúbas, na noite de quinta-feira (9). Uma passageira do veículo ficou levemente ferida. O animal morreu.

O acidente aconteceu por volta das 19h, quando a ambulância voltava de Mossoró. Além do motorista, havia três passageiras, pacientes do município, que tinham ido fazer consultas.

A colisão já aconteceu dentro da cidade de Caraúbas. Após atingir o animal, a ambulância ficou com o capô, o para-brisa e o para-choque danificados. A paciente que estava no banco de passageiro vizinho ao motorista sofreu ferimentos leves no nariz.

Segundo a Polícia Militar, o motorista informou que o carro que estava do lado oposto da pista não colocou luz baixa ao passar pela ambulância, o que o impediu de ver o animal.

Segundo a polícia, o animal era um garrote – ou novilho – como é classificado um boi macho com até três anos.

