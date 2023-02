Ambulância de Tambaú se envolve em acidente com carreta na SP-215, em Vargem Grande do Sul

Acidente aconteceu por volta das 10h20 deste sábado (11). Pessoas que estavam no veículo ficaram levemente feridas. Ambulância de Tambaú e carreta colidem lateralmente na SP-215 em Vargem Grande do Sul

Uma ambulância da Prefeitura de Tambaú (SP) foi atingida lateralmente por uma pequena carreta que transportava animais, na Rodovia Deputado Vicente Botta (SP -215), em Vargem Grande do Sul (SP), por volta das 10h20 deste sábado (11). Pessoas que estavam no veículo ficaram levemente feridas.

Na carreta, que era puxada por uma caminhonete, havia dois cavalos. Segundo a prefeitura de Tambaú, o veículo ia sentido a Casa Branca, quando uma das rodas se desprendeu, provocando a colisão com a van, que transportava cinco pessoas.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Vargem Grande do Sul. Os feridos foram encaminhadas ao Hospital da Caridade.

Os animais também ficaram levemente feridos e estão sob cuidados de seus donos.

