Crime aconteceu no Jardim Iguatemi no domingo (5). Equipe de socorristas registrou boletim de ocorrência. Ambulância do Samu é alvo de tentativa de furto em Araraquara

Amanda Rocha

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi alvo de tentativa de furto em Araraquara (SP) no domingo (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe seguiu até o residencial dos Oitis, no Jardim Iguatemi, para atender uma paciente.

Após fazer os primeiros atendimentos dentro do apartamento, a equipe retornou para a ambulância, que não estava mais no local. A viatura foi abandonada metros à frente.

Devido ao estado de saúde da paciente, os socorristas encaminharam a mulher até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e depois seguiu para o Plantão Policial, onde registrou o B.O. sobre o crime.

