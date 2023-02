Ambulantes de São Carlos devem se cadastrar para trabalhar no carnaval 2023; saiba como fazer

Interessados devem procurar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano na segunda (13) e terça-feira (4). Ambulantes de São Carlos devem realizar cadastro para trabalhar no Carnaval 2023

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Os ambulantes de São Carlos (SP) que desejam comercializar produtos nos eventos do carnaval 2023 devem fazer a inscrição na segunda (13) e terça-feira (14).

Os interessados devem procurar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, na Rua Conde do Pinhal, 2.190, no Centro. O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h30 às 16h.

Serão permitidas inscrições para todos os tipos de gêneros alimentícios. Já o sorteio será na quarta-feira (15), a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Barracas e food trucks

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

Para participar do sorteio, é necessário ser cadastrado na Secretaria de Habitação, ter inscrição municipal e licença da Vigilância Sanitária válidos.

Serão disponibilizados 15 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 5 food trucks no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, além de 6 barracas na Praça da XV.

O chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, informou que cada empreendedor cadastrado somente poderá trabalhar em um local de evento.

Neste ano após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis.

Para o Parque do Bicão não serão sorteados locais já que quem cuida dessa questão é a Associação de Amigos do Parque do Bicão e Micro bacia do córrego Medeiros. Os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha trabalham com os ambulantes locais.

Confira a programação completa do carnaval 2023:

Ginásio Milton Olaio Filho – “Carnafunk”

Sexta-feira (17)

21h às 22h – DJ Andersen;

22h às 23h – DJ Ligeiro;

23h à 1h – Aline Braga e Banda;

01h às 02h – DJ Antony.

Sábado (18)

21h às 22h – DJ Tom;

22h às 23h – DJ Andersen;

23h à 1h – Caio Mania e banda;

1h às 2h – DJ Lavezzo.

Domingo (19)

21h às 22h – DJ Honda;

22h às 23h – DJ AnderZ;

23h à 1h – Quarta Essência;

1h às 2h – DJ Tom.

Segunda-feira (20)

21h às 22h – DJ Antony;

22h às 23h – DJ Lavezzo;

23h à 1h – Quarta Essência;

1h às 2h – DJ AnderZ.

Terça-feira (21)

20h às 21h – DJ Honda;

21h às 23h – Caio Mania e banda;

23h às 0h – DJ Ligeiro.

Praça da XV

Sábado (18)

18h às 20h – Regina Dias e banda;

20h30 às 22h30 – Doce Veneno.

Domingo (19)

16h às 19h – Grupo Sambanda;

19h45 às 20h45 – Six Alive;

21h às 22h30 – Maria Butcher.

Segunda-feira (20)

18h às 20h – Lê Lopes e banda;

20h30 às 22h30 – Doce Veneno.

Terça-feira (21)

16h às 19h – Grupo Sambanda;

20h às 22h – Vinil 78.

Parque do Bicão

Domingo (19)

15h às 19h – Matinê DJ Rogério.

Água Vermelha – em frente à Igreja São Roque

Segunda-feira (20)

19h às 20h30 – DJ Anselmo Guedes;

21h às 23h – Banda Los Pernas.

Santa Eudóxia – Rodoviária

Sábado (18)

19h às 21h – DJ Anselmo Guedes;

21h às 23h – Banda Motivos do Samba.

Terça-feira (21)

16h às 20h – Matinê DJ Thiago Costa.

