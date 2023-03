Ambulatório para doenças raras do HC da Unicamp dobra número de atendimentos em 1 ano

Síndromes consideradas raras atingem cinco em cada 10 mil pessoas, e tratamento pode demorar por falta de diagnóstico. Serviço especializado em Campinas atende pacientes de diversas idades. HC da Unicamp registra alta de atendimentos em ambulatório para doenças raras

O número de atendimentos realizados pelo ambulatório de doenças raras do Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) dobrou entre 2021 e 2022, segundo levantamento da instituição obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo. Neste período, a quantidade de assistidos aumentou de 840 para 1,8 mil.

A unidade é credenciada desde dezembro de 2019 como serviço de referência, mas em 2020 não ocorreram atendimentos em virtude das demandas relacionadas à pandemia da Covid-19.

A maioria das doenças raras é genética, mas também podem ter causas infecciosas ou virais. Elas atingem cinco em cada 10 mil indivíduos, segundo o governo federal.

“Em 2016 eu passei um nervoso e senti uma dor forte no braço, formigamento e dormência. Eu fui para o pronto-socorro e eles acharam que poderia ser infarto, mas descartaram com o exame de isquemia. De 2016 a 2019, fiquei sem o diagnóstico final, e aí chegou na Lewis-Sumner”.

O relato é da aposentada Gabrielle Souza, que lutou quatro longos anos até descobrir que possui a Síndrome de Lewis-Sumner, uma alteração nervosa autoimune que causa dores, dormências e enfraquecimento de braços e pernas.

“Eu sinto dores por 24 horas [por dia]. Eu não consigo trabalhar porque tudo tem que mexer com as mãos, e dói muito as mãos, os braços e os dedos”.

Paciente de uma doença rara, Souza sofre para conseguir as medicações necessárias. Ela relata que Sistema Único de Saúde (SUS) não fornece.

Coordenador do serviço de atendimento de doenças raras no HC, Gil Guerra Júnior afirma que o serviço especializado é importante para diminuir o tempo entre a queixa inicial e o diagnóstico e, principalmente, para início do tratamento.

“Do ponto de vista terapêutico, ele tem todo o suporte do hospital da sua especialidade e de outras que ele necessite. E, do ponto de vista do serviço de referência de doenças raras, ele vai ter o suporte do aconselhamento genético”, explicou o coordenador.

Como é o encaminhamento?

Segundo o HC, o agendamento de serviços na unidade depende de encaminhamento pelo SUS através da unidade básica de saúde ou hospital de referência do município. A solicitação deve ser encaminhada via Secretaria de Saúde do estado pela Central de Regulação de Vagas (Cross).

“Outros estados podem acessar o serviço, mediante solicitação direta à SES-SP [Secretaria de Saúde do estado. Essa solicitação deve se enquadrar nos eixos e CIDs (Código Internacional de Doenças) habilitados para o HC e no número máximo de vagas de cada ambulatório do hospital”, diz nota.

Há 7 anos em busca de diagnóstico

Uma das crianças acompanhadas pelo serviço especializado da Unicamp é Enrico Martini, que tem 7 anos e, aos seis meses de idade, apresentou alteração no baço, o que alertou a família e o pediatra que o acompanha.

Além do baço aumentado, a criança estava com a taxa de plaquetas maior do que o esperado. Desde então, os pais do menino buscam respostas. Ainda que não tenham um diagnóstico fechado, eles se sentem mais respaldados com o atendimento do HC.

“Hoje o Enrico ainda não tem uma definição, um diagnóstico fechado do que seria, porém a gente sempre fala para as pessoas que a gente convive e até para os próprios médicos a importância de acompanhar isso desde quando apareceu pela primeira vez”, comenta a mãe, Gisela Schincariol Ferrari Martini.

“Nós vivíamos angustiados com a situação dele. Nós não sabíamos muito informações, o que fazer. E por fim, com o tempo e com calma foram passando informações e pegando conclusões. Hoje a gente tem uma vida mais tranquila em relação à saúde do nosso filho”, explicou o pai, Hélio Antônio Martini Júnior.

