AME abre vagas para pessoas com deficiência em São José dos Campos; salários chegam a R$ 4,6 mil

Inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, de forma presencial. AME em São José dos Campos

Governo de SP/Divulgação

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos está com vagas abertas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, são 19 cargos administrativos e assistenciais, com salários que vão de R$ 1.298 até R$ 4.645.

O processo será feito por meio do Instituto Sócrates Guanaes, gestor do AME. As inscrições acontecem entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro de forma presencial, no ambulatório, das 9h às 14h. Não há taxa para se inscrever.

Os interessados devem comparecer ao local com ficha de inscrição preenchida e com os documentos exigidos no edital que está disponível na internet. As outras etapas também estão disponíveis no site.

O AME fica na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 925, no Jardim São Dimas. Os candidatos devem realizar as inscrições na entrada lateral na Rua Amin Assad.

Confira os cargos disponíveis:

Todas as funções são para PCDs

Analista de Departamento Pessoal

Analista de suporte T.I.C.

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Governança (limpeza)

Copeiro

Enfermeiro

Farmacêutico

Faturista

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Operador de Teleatendimento

Psicólogo

Técnico de Enfermagem

Técnico de Farmácia

Técnico de Informática

Técnico de Radiologia

Técnico de Segurança do Trabalho

