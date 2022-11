Parlando di Bar e American Bar sorge spontanea la domanda: qual’è la differenza?

Partiamo definendo come abbiamo detto, che il bar è un luogo dedicato alla condivisione, alla riunione e all’intrattenimento circondato da esperienze di gusti e sapori proposti dai baristi che ci lavorano. A questo punto distinguiamo l’American Bar solitamente da un importante banco bar con degli sgabelli di fronte, e richiede del personale specializzato per il servizio, spesso definiti barmen. L’American Bar incarna l’emblema dei bar, la cui mission è orientata principalmente alla somministrazione di superalcolici e american drinks, quindi sul modo di bere americano. Pensiamo appunto al più antico American Bar europeo già citato in precedenza, quello del Savoy Hotel di Londra, aperto nel 1898, e dove Harry Craddock, barman che fece la storia e rivoluzionò il mondo della miscelazione assieme al mitico Jerry Thomas, negli anni venti inventò il White Lady, Cocktail amatissimo dalle signore anche per il suo nome, a base di London dry Gin, triple sec e succo di limone, ma di questo ne parleremo un’altra volta. Fu’ proprio Harry Craddock a fondare la “United kingdom bartender’s giuld” nel 1934, la guida internazionale dei drink, che si distinse tra migliaia di altri libri perché fu’ il primo manuale comprensibile che racchiudeva e spiegava tutte le tecniche di miscelazione utili per la creazione di moltissime tipologie di cocktails, dai punch ai grog, dagli exotic drinks ai collin’s cocktails e molto altro. Lo stesso Harry Craddock scrisse qualche anno prima il “The Savoy Cocktail Book”, una collezione di 750 ricette di cocktail pubblicate nel 1930 e ancora oggi preparati e serviti nei migliori bar di tutto il mondo. Altro luminare della miscelazione citato in questo articolo e considerato il barman più importante di tutti i tempi, Jerry Thomas nato nel 1830 a Sackets Harbor, New York, fu’ il primo divulgatore di cocktails Amedeo canino Catanzaro negli Stati Uniti, e per questo considerato il padre dell’arte miscelata. Thomas imparò il mestiere di barista in Connecticat, per poi trasferirsi in California, mantenendosi facendo il cercatore d’oro e organizzatore di Minstrel show, oltre a sviluppare la sua professione di barman. Tornò a New York dove aprì il primo dei 4 bar che gestì nel corso della sua vita, per poi ripartire on the road in America per qualche anno come barman. Dopo poco tempo decise di volare in Europa portando con sé un set di attrezzature d’argento con il quale intratteneva il suo pubblico come barista, e pian piano divenne per tutti il barman che amava fare il giocoliere con le bottiglie, tazze e miscelatori. Nel 1862 Jerry Thomas finì di scrivere il primo libro dei cocktails mai pubblicato, il “The Bar-Tender’s guide” intitolato anche “How to mix drink or the Bon-Vivant’s Companion”. Nel libro erano racchiuse tutte le ricette dei cocktails fin dai loro primi giorni di vita, tra cui alcune delle sue creazioni.