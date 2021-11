amedeo-goria-e-il-suo-rapporto-difficile-con-vera-miales:-“mi-sono-arrabbiato”

Vera Miales, Amedeo Goria ammette: “Noi stiamo insieme in modo combattuto”

Amedeo Goria è finito ultimamente sotto i riflettori del gossip per via della sua storia d’amore con Vera Miales. Difatti quest’ultima è finita sui giornali con tanto di pancino sospetto che ha fatto subito pensare a una presunta gravidanza. Vera Miales ha però smentito tale illazione. Tuttavia questo pettegolezzo ha incrinato i rapporti con Amedeo Goria, il quale non ha nascosto di non avere alcuna intenzione di diventare padre alla sua età. Sull’ultimo numero del magazine Ora ha rilasciato una lunga intervista per parlare della sua esperienza al GF Vip, ma anche del suo travagliato rapporto con la compagna. E a tal proposito il noto giornalista non ha fatto mistero che la loro storia è un bel po’ combattuta, soprattutto dopo che Vera ha litigato con la figlia Guenda Goria:

“Noi stiamo insieme in modo combattuto…Lei ha attaccato Guenda dicendo che si deve fare da parte, ed hanno anche litigato dopo la storia della sua finta gravidanza…”

Amedeo Goria e la sua storia complicata con Vera Miales: “Mi sono arrabbiato”

Questo gossip inerente alla finta gravidanza di Vera Miales ha fatto andare su tutte le furie anche Amedeo Goria, come ha confessato lui stesso sull’ultimo numero del magazine Ora:

“Su questa storia mi sono arrabbiato anch’io…A 67 anni voglio al limite essere nonno, perchè di figli ne ho già due…”

Parole che sicuramente non faranno piacere a Vera Miales, la quale ha più volte dichiarato pubblicamente di volersi sposare e mettere su famiglia con il popolare giornalista. Amedeo Goria, che ha confessato di non volersi sposare, ha poi dichiarato che la compagna dovrebbe capire che per lui c’è prima la famiglia e poi tutto il resto: “Le donne vanno e vengono, ma i miei ragazzi sono fermi nel cuore…”

Manuel Bortuzzo candidato alla vittoria del Grande Fratello Vip 6? Parla Amedeo Goria

La giornalista del magazine Ora ha poi chiesto ad Amedeo Goria chi potrebbe vincere questa edizione del GF Vip tra i concorrenti ancora in gara, visto che ha avuto modo di conoscerli tutti molto bene da vicino. E il papà di Guenda Goria, senza il minimo dubbio, ha risposto di credere che Manuel Bortuzzo possa avere diverse chance di spuntarla perchè molto amato dal pubblico a casa:

“Non fa la vittima e spesso ci dimenticavamo che avesse i problemi che ha, ed ogni suo gesto richiede una fatica maggiore…”

