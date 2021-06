amedeo-goria-e-la-fidanzata-vera-miales,-la-confessione:-“se**o-5-volte-al-giorno,-ma…”

Amedeo e Vera

Amedeo Goria svela dei dettagli intimi sui suo rapporto con Vera

Amedeo Goria a distanza di anni ha ritrovato l’amore con Vera Miales. Una coppia nata da poco ma è affiatata più che mai. Il giornalista sportivo 67enne ed ex marito di Maria Teresa Ruta con la giovane si tolgono ben 31 anni di età ma questo non sembra essere un problema per entrambi.

Recentemente il giornalista sportivo ha raccontato i dettagli più bollenti della loro relazione sentimentale al magazine Nuovo: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”. Lei, modella 36enne e influencer originaria della Moldavia, vorrebbe tanto un figlio dal padre di Guenda Goria.

Il giornalista sportivo non vuole figli da Vera Miales

Ma il desiderio di Vera Miales non è condiviso da Amedeo Goria. Nonostante tutto il giornalista sportivo della Rai ha assicurato di non essere un problema: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

Stesso discorso per la fedeltà, infatti intervistato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex di Maria Teresa Ruta ha fatto sapere: “Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”.

Maria Teresa Ruta e i tradimenti dell’ex marito Amedeo Goria

E a proposito di tradimenti, ne sa qualcosa che l’ex moglie Maria Teresa Ruta che al Grande Fratello Vip 5 ha confidato di aver perdonato per ben sette volte. “Io credevo nel nostro matrimonio, ma anche suo papà mi disse ‘sei sicura a sposarlo?’”, aveva rivelato durante una sua ospitata da Barbara D’Urso.

“Abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo. Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere”, ha riferito l’ex gieffina.