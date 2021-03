amedeo-goria,-la-fidanzata-viene-allo-scoperto:-“preservo-la-nostra-storia”

Amedeo Goria (ex Maria Teresa Ruta), la sua fidanzata rompe il silenzio: “Voglio preservare la nostra storia”

Sono ormai mesi che Amedeo Goria va spesso e volentieri in Tv a parlare della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e del difficile rapporto che ha avuto in passato con la figlia Guenda Goria. Ma invece della sua vita privata non si sa moltissimo. Difatti lui è sempre stato abbastanza restio a parlare della sua sfera privata, limitandosi a dire di essere single. Tuttavia pare che la situazione non sia esattamente così. Oggi infatti la sua presunta fidanzata ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Lei chi è? Si chiama Vera Miales, fa la barista e la modella, e ha 36 anni. In questa occasione la ragazza ha rivelato di avere una storia d’amore con l’ex marito di Maria Teresa Ruta, aggiungendo però di voler evitare di dare ulteriori dettagli per preservare la loro privacy:

“Preferisco tacere a riguardo, perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante, almeno secondo il mio punto di vista…”

Vera Miales fa una confessione: “Mi sto innamorando di Amedeo Goria”

A quanto pare la storia tra Amedeo Goria e Vera Miales non è un semplice flirt. Difatti la giovane ragazza, in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale di gossip Novella 2000, non ha poi fatto mistero che questa loro storia durerebbe ormai da un po’ di tempo. E a tal proposito la ragazza, con estrema schiettezza, ha dichiarato di credere che piano, piano si stia innamorando perdutamente dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, la quale è stata ospite dalla d’Urso domenica scorsa: “Me ne sto innamorando…Scusatemi, ma non voglio aggiungere altro…” Insomma, come si suol dire in queste circostanze, se sono rose fioriranno.

Amedeo Goria e Vera Miales felici insieme. Lei: “Ecco perché ho deciso di parlare adesso”

Vera Miales ha poi rivelato a Novella 2000 il motivo per cui ha deciso di parlare adesso e non prima: “Non ne ho mai parlato, ma so che Amedeo Goria mi ha citata in alcune interviste…” Amedeo Goria, il quale è sempre al centro del gossip, cosa avrà da dire su tutta questa faccenda? Confermerà le parole della bella ragazza?

