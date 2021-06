amedeo-goria-svela-quante-volte-al-giorno-fa-l’amore-con-la-fidanzata-vera

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Amedeo Goria e la modella di origini moldave Vera Miales. La differenza d’età tra i due – lui 67 anni, lei 36 – non sembra essere un problema per la coppia, anzi. La passione tra il giornalista e l’indossatrice è alle stelle, come assicurato dall’ex marito di Maria Teresa Ruta in un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

Amedeo Goria ha spiegato che con Vera Miales c’è una grande attrazione e spesso fanno l’amore anche cinque volte al giorno. Senza alcun aiutino ci ha tenuto a precisare il padre di Guenda Goria. “Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”, ha fatto sapere il cronista sportivo.

Amedeo Goria ha dichiarato che Vera Miales è una ragazza in gamba che non vive di apparenza. Ha i piedi ben saldi per terra e oltre a posare come fotomodella ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre.

Amedeo Goria ha inoltre rivelato che Vera Miales era pronta a mettere su famiglia:

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”

Amedeo Goria ha avuto due figli ormai grandi, Guenda e Gian Amedeo, dall’ex moglie Maria Teresa Ruta, con la quale è stato sposato dal 1987 al 2004. Il matrimonio è finito proprio a causa dei continui tradimenti di Goria. Amedeo stesso non ha nascosto di essere un traditore seriale: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”.

Un difetto di cui l’attuale fidanzata Vera Miales è già a conoscenza, come specificato da Amedeo Goria:

“Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa”

Risolta la questione figli Amedeo Goria e Vera Miales hanno deciso di vivere il loro amore di settimana in settimana, senza fare troppi progetti a lungo termini. Goria ha rimarcato di non avere grandi difetti se non quello dell’infedeltà ma è certo che Vera sarà in grado di accettarlo in modo che il loro rapporto possa durare il più possibile.

Vera Miales, dal canto suo, ha ammesso che dopo qualche titubanza iniziale ora va tutto benissimo con Amedeo Goria, che ha conosciuto tramite amici in comune. Nei mesi scorsi Vera è stata accusata di fingere e cercare popolarità ma col tempo sta dimostrando che il suo sentimento è reale più che mai.