Amedeo Grieco: il fratello l’abbiamo già visto in tv | Ricordate in quale famoso programma?

Amedeo Grieco è il noto comico del duo Pio e Amedeo, costituito con il suo grande amico d’infanzia. Di recente sono stati sugli schermi con Felicissima sera andato in onda su Canale 5. Voi conoscete suo fratello Gabriele? Sapete che in quali trasmissione l’abbiamo visto?

Amedeo Grieco è un noto comico affermatosi definitivamente negli ultimi anni insieme al compagno Pio D’Antini grazie alla loro ironia sempre molto irriverente. Hanno trovato il successo con il programma Emigratis, seguitissimo show di Italia 1.

Ultimamente è nuovamente apparso in tv con Felicissima sera che ha fatto boom di ascolti confermando nuovamente il talento di questa simpatica coppia. Questa sera ci sarà l’ultima puntata dello show in cui i nostri avranno come ospiti Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti e molti altri. Come al solito sarà una serata all’insegna del divertimento, della leggerezza, con performance e coreografie.

Ha un fratello di nome Gabriele, voi sapete chi è e in quale trasmissione è già apparso?

Gabriele e Amedeo Grieco, fratelli inseparabili

Su Instagram ha 18,9 mila followers, ed è minore di Amedeo, essendo nato nel 1995. E’ un grande appassionato di calcio che tifa Foggia e trascorre una vita lontana dalle luci della ribalta, ma appunto ha avuto due ospitate in tv. Aveva una fidanzata, come abbiamo detto, Giorgia, purtroppo pare che i due si siano lasciati.

Gabriele è affetto da disabilità e di questo argomento e dei suoi problemi col lavoro ha parlato il fratello maggiore, spiegando che quando stava per sposarsi era disoccupato. Il conduttore aveva detto che al Sud purtroppo molti datori di lavoro fanno così: assumono persone con una disabilità minore pagando una multa ed è per questo che il giovane foggiano non trova niente. Ovviamente sulle poche informazioni ricevute non è possibile stabilire se la situazione sia ancora questa.

Ma il suo viso è già noto per la partecipazione a un famosissimo programma televisivo di Maria De Filippi. Siete riusciti a ricordate quale?

La sorpresa per Gabriele

Il fratello dello showman è già apparso due volte in televisione, la prima partecipando a uno scherzo a Mario Balotelli insieme ai comici durante la trasmissione C’è posta per te. In quell’occasione dal momento che Gabriele aveva appena preso la patente Pio e Amedeo insistevano che il calciatore gli comprasse la macchina portando in studio perfino il concessionario. Inizialmente il campione si era rifiutato, ma successivamente convinto a fare a metà con la De Filippi ha accettato.

La seconda volta è stato sempre a C’è posta per te dove il giovane ha potuto incontrare Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lì ha voluto condividere pubblicamente la sua proposta di matrimonio per l’allora fidanzata Giorgia, che ha detto sì. Purtroppo però l’unione non è stata celebrata perché qualcosa deve essere andato storto.

