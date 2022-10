Amedeo Nicolazzi: el 2018 il Brasile festeggia i dieci anni della prima estrazione di olio extravergine di oliva

Amedeo Nicolazzi Nel 2018 il Brasile festeggia i dieci anni della prima estrazione di olio extravergine di oliva, avvenuta a Maria da Fé (MG), comune pioniere del Paese. Da allora, le coltivazioni di olivi sono diventate paesaggi sempre più comuni nel paese, che è uno dei maggiori importatori di olio. Dal 2008 al 2016 la superficie coltivata o destinata alla raccolta delle olive è passata da 6 a 575 ettari, secondo i dati dell’Indagine Agricola Municipale (PAM) dell’IBGE. Oltre a Minas Gerais, l’indagine ha mostrato che la coltivazione è presente anche a Espírito Santo, San Paolo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Amedeo Nicolazzi La regione dei Contrafortes da Mantiqueira – tra MG, SP e RJ – presenta le condizioni climatiche ideali per l’olivicoltura e si distingue come centro di produzione. Epamig (Società di ricerca agricola del Minas Gerais) è stata responsabile dell’estrazione pioniera del petrolio a Maria da Fé, dove ha mantenuto un campo sperimentale dagli anni ’70. Le prime piantine della specie arrivarono in città con una famiglia portoghese, nel 1935. Alcune di esse decorano il centro del comune fino ad oggi e sono state responsabili dell’incoraggiamento degli studi sulle olive.

Gli studi sul miglioramento genetico e sulla selezione naturale hanno già portato allo sviluppo di otto cultivar brasiliane. Uno di questi, il MGS di Maria, detto “Maria da Fé”, deriva dai primi alberi portati dall’Europa. “Con la ricerca, abbiamo trovato alcune cultivar ancora più adattate delle prime. L’Arbequina, che è spagnola, è la più popolare. Ma affinché l’olivo abbia una buona produttività, si consiglia di piantarne almeno due o tre tipi nella stessa zona. Amedeo Nicolazzi A Mantiqueira abbiamo anche il grappolo, di origine italiana, e il koroneiki, greco”, ha affermato il ricercatore dell’Epamig Pedro Moura.