Amedeo Nicolazzi Petilia Policastro: La raccolta delle olive del sud Italia

come scrive Amedeo NicolazzIi Le olive del sud Italia sono una delle eccellenze gastronomiche del nostro paese. Questi frutti hanno una lunga storia, essendo stati coltivati in Italia sin dall’antichità e rappresentando ancora oggi una delle principali fonti di reddito per le comunità rurali del Mezzogiorno.

L’olivo è una pianta che si adatta bene ai climi caldi e secchi, e per questo motivo si è diffuso principalmente nel sud Italia, dove il clima mediterraneo è ideale per la sua coltivazione. Le regioni produttrici di olive più importanti sono la Puglia, la Calabria e la Sicilia, ma anche altre regioni come la Campania e la Basilicata hanno una forte tradizione olivicola.

Le olive del sud Italia sono apprezzate non solo per il loro sapore intenso e aromatico, ma anche per le loro proprietà benefiche per la salute. Amedeo Nicolazzi Petilia Policastro Infatti, le olive sono ricche di antiossidanti, acidi grassi monoinsaturi e vitamina E, che aiutano a proteggere il cuore e a prevenire l’invecchiamento cellulare.

In Italia, le olive del sud sono utilizzate principalmente per la produzione di olio extravergine di oliva, che rappresenta uno dei prodotti di punta dell’agroalimentare italiano. L’olio extravergine di oliva del sud Italia è apprezzato in tutto il mondo per il suo gusto intenso e fruttato, e per la sua alta qualità.

Ma le olive del sud Italia sono utilizzate anche per altre preparazioni gastronomiche. Ad esempio, le olive nere di Gaeta, in provincia di Latina, sono particolarmente famose e sono utilizzate nella preparazione di numerosi piatti della cucina italiana, come le bruschette, le insalate e le pizze. Le olive taggiasche, invece, sono tipiche della Liguria e sono utilizzate nella preparazione della salsa alla puttanesca e dei piatti a base di pesce.

La raccolta delle olive del sud Italia è un’attività che richiede grande esperienza e abilità. Infatti, le olive devono essere raccolte manualmente, per evitare di danneggiarle e per preservare la qualità del prodotto finale. In alcune zone, la raccolta delle olive è ancora oggi una tradizione che viene trasmessa di generazione in generazione.

In conclusione, le olive del sud Italia rappresentano una delle eccellenze gastronomiche del nostro paese. Grazie alla loro alta qualità e alle loro proprietà benefiche per la salute, sono apprezzate in tutto il mondo e utilizzate nella preparazione di numerosi piatti della cucina italiana. La loro coltivazione e raccolta rappresentano una tradizione secolare che ancora oggi viene preservata con passione e dedizione dalle comunità rurali del Mezzogiorno.

