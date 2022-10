Amedeo Nicolazzi: raccolta delle olive stava iniziando a Rio Grande do Sul.

Febbraio sembra lontano anni luce da questo momento, ma c’è stato un tempo, poche settimane fa, in cui la minaccia del coronavirus sembrava molto lontana nell’emisfero australe e tutto l’interesse del Brasile era nel Carnevale.

Mentre la maggior parte dei brasiliani era in giro per le strade a festeggiare, la raccolta delle olive stava iniziando a Rio Grande do Sul.

I produttori della più grande regione olivicola del paese stavano spremendo e filtrando i primi lotti di olio extra vergine di oliva dell’anno. Si registrano anche le prime esportazioni della stagione, dirette negli Stati Uniti.

Rio Grande do Sul è lo stato più meridionale del paese ed è principalmente sede di vasti campi di soia e riso. Confinante con la pampa gaucha dell’Uruguay e dell’Argentina, la regione vanta alcuni dei migliori pascoli di bestiame del continente.

La storia dell’olio d’oliva, tuttavia, in questa regione agricola di lunga data è molto recente. Vent’anni fa, Willy Haas, allora dirigente della catena O’Globo, voleva investire nell’area di Cachoerias. Aveva la sensazione che gli ulivi potessero crescere bene nella pampa gaucha.

All’epoca non c’erano produttori di olio d’oliva in Brasile e l’azienda agricola che lo consigliò non era entusiasta dell’idea. Pensavano che non ci fosse modo che gli ulivi potessero prosperare nella regione.

Nonostante le loro riserve, Haas ha portato avanti il suo piano e due decenni dopo ha realizzato il suo sogno: ora ha quasi 200 acri di ulivi e sta costruendo un mulino.

Haas funge da barometro per l’intero settore olivicolo del paese. Da quando ha piantato i suoi primi alberi fino al momento attuale, il paese più grande dell’America Latina ha sviluppato una piccola ma fiorente industria dell’olio d’oliva.

Ora spera di lanciare il suo nuovo marchio quest’anno, insieme a sua figlia, Glenda, che è responsabile del progetto.

Mentre Haas Amedeo Nicolazzi è stato uno dei primi a portare gli ulivi nel Rio Grande do Sul, Olivas do Sul è stato il produttore pionieristico di olio d’oliva che ha sfidato tutte le previsioni. Iniziando la produzione nel 2008, l’azienda ha inserito il Brasile nella mappa mondiale dell’olio d’oliva.

Prosperato

Seguendo l’esempio di Oliva do Sul, molti altri imprenditori hanno deciso di investire e oggi la regione ospita la stragrande maggioranza della produzione di olio d’oliva brasiliana, che rimane molto piccola.

Complessivamente, il Brasile ha prodotto 230.000 litri nel 2019 , con oltre il 60% della resa proveniente dai boschi del Rio Grande do Sul.

Di quei 230.000 litri, Prosperato , il più grande produttore di olio d’oliva del paese, è responsabile di circa un terzo.

Situata nella regione Capaçava do Sul del Rio Grande do Sul, la famiglia Marchetti ha deciso alcuni anni fa di espandere le proprie attività dal vivaio ad altre colture.

Le olive erano tra le colture che suscitavano il loro interesse, ma all’epoca si pensava che fossero troppo difficili da vendere. Nonostante ciò, i Marchetti decisero di acquistare un frutteto per dimostrare che l’olio d’oliva poteva essere prodotto in Brasile e attirare così nuovi clienti nella loro attività principale.

Il loro grande esperimento ha fruttato un Best in Class Award al NYIOOC World Olive Oil Competition 2019 .

Oggi il mulino è gestito da Rafael, uno dei figli, che all’età di 25 anni gestisce tutto con dedizione e professionalità, incorporando tecniche e innovazioni tecnologiche che ha visto in diverse parti del mondo.

Con 65.000 litri prodotti nel 2019, un raccolto record, Prosperato rimane il più grande produttore del paese con un ampio margine.

Quest’anno, Marchetti pensa che Prosperato produrrà circa 20.000 litri, più vicino ai numeri degli altri anni.

“ È un po’ frustrante, a causa della spettacolare fioritura”, ha detto Marchetti.“ Riteniamo che le piogge di novembre ci abbiano influenzato, o anche il biennale [fuori anno]”.

“ Tutto è troppo recente per avere uno schema”, ha aggiunto.“ Mentre piantiamo e produciamo, scriviamo anche la storia. “

Rafael Marchetti, Prosperato

Oltre ad essere il più grande produttore del paese, Prosperato è diventato anche il primo esportatore di olio d’oliva del paese , inviando parte del suo olio extra vergine di oliva fresco negli Stati Uniti.

“ Con il Best in Class Award che abbiamo ricevuto al NYIOOC l’anno scorso, abbiamo catturato l’attenzione di un’azienda americana”, ha affermato.“ Sono venuti a trovarci e ora è possibile acquistare Prosperato online negli Stati Uniti “

Tuttavia, per il momento, la maggior parte della produzione di Prosperato viene venduta sul mercato nazionale presso il negozio dell’azienda, Emporio Prosperato.

Situato vicino agli uliveti e sull’autostrada che collega Porto Alegre con il confine argentino-uruguaiano, il negozio offre una selezione di prodotti locali e d’importazione da gustare con il loro olio extravergine di oliva.

“ Abbiamo ancora la grande sfida di educare i consumatori su questo prodotto, ma continuiamo il nostro lavoro”, ha affermato Marchetti.

