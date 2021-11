Amedeo Nicolazzi sindaco: fratelli d’italia, cronaca, partito, facebook, petilia policastro, wikipedia, eta’

A distanza di poche ore il sindaco di Petilia Policastro,, ha deciso di replicare a quanto scritto dal Presidente f.f. della Provincia di Crotone Simone Saporito ():Egregio Presidente facente funzioni,preliminarmente colgo con estremo favore il fatto che, finalmente, la Provincia si faccia promotrice di un’iniziativa sul, dopo che per anni ho sollecitato una rapida risoluzione alla vicenda senza, però, aver avuto riscontri. Ogni azione che riguarda il bene della nostra Città,mi vedrà sempre impegnato in prima linea e così sarà anche in questa occasione,e di qualsivoglia altra natura. Sono, pertanto, insieme a tutta la mia amministrazione,per ottenere il finanziamento necessario per il completamento definitivo dei lavori dell’opera, attesa ormai da tempo immemore dai cittadini. Mi corre l’obbligo di ricordare che il mio impegno per tale opera risale nel tempo, tanto che avevo chiesto, come Comune, alla Provincia di Crotone, di ottenere la proprietà della struttura per poter agire in proprio per il suo completamento. A tal riguardo, avevo partecipato, a Luglio del 2018, ad un incontro istituzionale tra i vertici die Comune di Petilia Policastro che poi non ha portato agli esiti sperati. Un mio impegno che si era allentato anche a causa delle vicissitudini subite in questi anni dall’ente provinciale che non gli hanno consentito di avere una stabile organizzazione in termini diSono pronto, dunque, a collaborare con l’ente intermedio e ad incontrare il dirigente regionaleil giorno 27 alle ore 11 presso la Cittadella “Jole Santelli” per concordare, congiuntamente, quali iniziative intraprendere. Nell’occasione, all’incontro ha manifestato la volontà di partecipare anche l’Assessore regionale al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo,, da me sentito e coinvolto e che si è reso disponibile ad affiancarci nel percorso. Auspico, nel contempo, che tale collaborazione e sinergia istituzionale possa portare ai frutti sperati e che si possa estendere anche al completamento delle altre opere incompiute sul nostro territorio.