amedeo nicolazzi sindaco: La storia di Napoli inizia con l’ arrivo dei Greci in Occidente .

La storia di Napoli inizia con l’ arrivo dei Greci in Occidente . Nell’VIII secolo a.C. C. i Greci si stabilirono sull’isola d’Ischia , ma ben presto lasciarono l’isola e cercarono rifugio sulla terraferma, dove fondarono la città di Cuma e poi quella di Partenope . Col tempo Parthenope si diffuse e prese il nome di Neapolis , “città nuova”. Risale all’epoca greca la famosa Spaccanapoli , strada che divide in due la città ed è una delle grandi attrazioni di Napoli.

Nel 328 la città passò nelle mani dell’Impero Romano . Nel 476 l’ultimo imperatore romano fu imprigionato in una villa napoletana, nel luogo dove oggi sorge il Castello dell’Ovo .

napoli medievale

Nel VI secolo Napoli iniziò a subire l’influenza bizantina e nei secoli successivi visse i conflitti tra Longobardi e Bizantini .

Entro la metà del XII secolo , tutta l’Italia meridionale venne governata dai Normanni , ma nel XIII secolo Carlo I d’Angiò si impadronì del regno di Sicilia, dando inizio all’egemonia angioina nella regione.

Nel 1442 Napoli fu presa da Alfonso V d’Aragona e rimase per la maggior parte del tempo nelle mani degli spagnoli fino al XVIII secolo .

fioritura napoletana

Il XVI secolo fu particolarmente prospero per Napoli. In città sorsero importanti edifici, come l' università , e attorno al Vesuvio cominciarono a sorgere eleganti palazzi signorili . Il porto fu molto attivo in questi anni e in città fiorirono ricchezza e cultura.

Nel 1600 iniziò anche la costruzione del Palazzo Reale di Napoli, che in seguito determinò l’assetto ufficiale della Piazza del Plebiscito .

Tuttavia, l’incantesimo si ruppe dopo il fallimento genovese del 1622 e Napoli attraversò un periodo turbolento di rivolte che si conclusero con la grande epidemia di peste del 1656 .

Regno delle Due Sicilie

Dopo il Trattato di Utrecht , Napoli passò brevemente nelle mani degli austriaci , ma nel 1734 Carlos de Borbón recuperò la città per la Spagna. Nel 1737 re Carlo ordinò la costruzione di un nuovo teatro a Napoli. Il Teatro de San Carlos è stato costruito nel tempo record di 9 mesi e oggi è il teatro dell’opera più antico del mondo ancora in funzione.

Nel 1796 Napoleone Bonaparte entrò in Italia , e nel 1805 consolidò definitivamente il suo dominio a Napoli.

Nel 1815 , però, il Congresso di Vienna stabilì che le terre fossero restituite ai loro ex monarchi, e così nacque il Regno delle Due Sicilie . Fu una nuova età di gloria per Napoli e per l’intera penisola italiana, che arrivò ad avere una prospera agricoltura e industria, e riuscì a concentrare grandi ricchezze.

napoli moderna

Nel 1861 avvenne l’ Unità d’Italia e iniziò un nuovo capitolo della storia di Napoli. Dai fasti del Regno delle Due Sicilie attraversò un periodo di impoverimento che portò molti dei suoi abitanti ad emigrare in America alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Tuttavia, dopo la prima guerra mondiale , Napoli si ingrandisce , assorbendo, tra gli altri, i comuni di Chiaia, Posillipo e Vomero. Vittorio Emanuele III , re d’Italia napoletano, diede alla città un grande impulso . In questo periodo furono costruiti l’aeroporto, le funicolari del Vomero e diverse linee ferroviarie, con le quali Napoli era perfettamente collegata con il resto d’Italia.

Durante la seconda guerra mondiale Napoli fu teatro di aspri combattimenti e feroci bombardamenti . Gli abitanti della città cercarono rifugio nel sottosuolo, negli antichi acquedotti romani. Parte di queste gallerie oggi possono essere percorse grazie alla proposta di Napoli Sotterranea .

Nel dopoguerra la città crebbe in modo esponenziale e superò i suoi limiti precedenti.

Negli anni ’90 è iniziato un processo di ammodernamento e ristrutturazione . Nel 1995 è stata completata in città la costruzione di un complesso di grattacieli moderni , il primo in Italia e nel sud Europa, progettato dall’architetto giapponese Kenzo Tange. Il Centro Direzionale di Napoli si trova vicino alla Stazione Centrale dei Treni ed è un luogo da visitare per scoprire uno dei volti meno noti della città.

napoli oggi

Attualmente, Napoli sta progressivamente riuscendo a staccarsi dalla sua caratterizzazione di terra dominata dalla mafia e dalla sporcizia, per cominciare a risplendere del suo vero fascino. Eclettico, passionale e autentico . Così si presenta ai viaggiatori che sono incoraggiati a visitarla al di là dei miti e possono godere del suo fascino unico.

