Amedeo Nicolazzi sindaco: L’Impero Romano era un sistema politico internazionale in cui l’Italia

ILL’Impero Romano era un sistema politico internazionale in cui l’Italia era solo una parte, sebbene una parte importante. Quando l’impero cadde, una serie di regni barbarici governarono inizialmente la penisola, ma, dopo l’ invasione longobarda del 568-569, sorse in tutta Italia una rete di entità politiche minori. Il modo in cui ognuno di questi si è sviluppato – parallelamente agli altri, dalle rovine del mondo romano – è uno dei temi principali di questa sezione. La sopravvivenza e lo sviluppo della città romana è un altro. Il fulcro urbano della vita politica ed economica ereditato dai romani continuò e si espanse nell’alto medioevo e fu l’elemento unificatore dello sviluppo delle regioni d’Italia.

Gli imperatori militari della fine del III secolo, in particolareDiocleziano (284–305), riformò le strutture politiche dell'Impero Romano. Ristrutturarono l'esercito dopo i disastri dei precedenti 50 anni, svilupparono ampiamente la burocrazia civilee i rituali cerimoniali del dominio imperiale e, soprattutto, riorganizzò e ampliò il sistema fiscale. Il peso fiscale del tardo impero romano era pesante, date le risorse del periodo: il suo principale sostegno, l'imposta fondiaria, riscossa dalle amministrazioni cittadine locali, assorbiva almeno un quinto, e probabilmente un terzo, della produzione agricola. D'altra parte, l'amministrazione e l'esercito pagati dal sistema fiscale ristabilirono una certa stabilità per l'impero nel IV secolo. Il governo centrale non è sempre stato stabile; ci furono diversi periodi di guerra civile nel IV secolo, in particolare nel decennio successivo al ritiro di Diocleziano e negli anni intorno al 390. Ma le controversie sulla successione erano state una parte normale della politica imperiale sin dai Giulio-Claudi nel I secolo D.C.; in generale, la fiducia in se stessi nell'impero del IV secolo era piuttosto alta. Imperatori aggressivi comeValentiniano I (364-375) non poteva immaginare che entro un secolo quasi tutto l'Impero d'Occidente sarebbe stato sotto il dominio barbaro. Né questa mancanza di senso del destino era una semplice illusione; del resto nelle più ricche province orientali il sistema imperiale rimase saldo per molti secoli, nella forma dell'impero bizantino .

Tendenze politiche del V secolo

Il germanicole invasioni degli anni dopo il 400 non colpirono dunque un sistema politico indebolito. Ma nell'affrontarli, alla fine senza successo, imperatori e generali romani si trovarono in una posizione sempre più debole, e gran parte della coerenza dello stato tardo romano si dissolse nell'ambiente delle continue emergenze del V secolo. Uno dei compiti dello storico deve essere quello di valutare il grado di sopravvivenza delle istituzioni romane in ciascuna delle regioni dell'Occidente conquistate daiTedeschi , per questo variavano notevolmente. Era considerevole nelNord Africa delVandali , ad esempio, poiché l'Africa era una provincia ricca e stabile e fu conquistata in tempi relativamente brevi (429–442); era più limitato nella Gallia settentrionale , un'area meno romanizzata all'inizio, che conobbe 80 anni di guerra e confusione (406–486) prima di passare finalmente sotto il controllo dei Franchi . In Italia il sistema del IV secolo rimase relativamente immutato per lungo tempo. Il governo dell'Impero d'Occidente, che aveva sede permanente aRavenna dopo il 402, si indebolì progressivamente ma rimase sostanzialmente intatta. Mentre il re germanico Odoacre governava l'Italia dopo il 476, la penisola non fu conquistata da una tribù germanica fino all'invasione ostrogota nel 489–493. Sebbene la penisola avesse affrontato invasioni, come quelle di Alarico il Visigoto nel 401-410, la politica italiana continuò durante il V secolo ad essere quella dell'Impero Romano. Ciò significava, nel contesto della crisi militare dell'epoca, una continua lotta tra capi civili e militari, con gli stessi imperatori più o meno pedine in mezzo.

Le carriere di tre di questi leader servono come esempi delle tendenze politiche del V secolo.Ezio controllò gli eserciti d'Occidente tra il 429 e il suo assassinio nel 454; fu l'ultimo uomo ad essere attivo sia in Italia che in Gallia, come capo senatoriale romano di un esercito barbaro germanico, unno o entrambi. La sua carriera era tipica di quelle della tradizione militare della politica romana e, se la sua vita non fosse stata interrotta, avrebbe potuto benissimo diventare imperatore. La composizione del suo esercito era, tuttavia, già significativamente diversa da quella di Diocleziano o Valentiniano, e il suo numero crescente di distaccamenti militari non romani tendeva sempre più ad avere i propri capi etnici e ad essere organizzati secondo le proprie regole.Ricimero (al potere dal 456 al 472, a quel tempo solo in Italia) era un membro di una tribù germanica, non un romano. Era culturalmente altamente romanizzato e, come tale, faceva parte lui stesso di una tradizione di leadership militare romano-germanica che risaliva al 370, ma non poteva, come "barbaro", essere imperatore, e creò e disfece diversi imperatori alla ricerca di un sovrano stabile che non minasse il proprio potere. Significativamente, nel 456-457 e nel 465-467 regnò da solo, subordinato solo all'imperatore d'Oriente a Costantinopoli.Odoacre fu militarmente supremo dal 476 al 493. Con un colpo di stato nel 476 sostituì l'ultimo comandante militare etnico-romano, Oreste , e depose il figlio di Oreste, Romolo Augustolo , l'imperatore bambino e l'ultimo degli imperatori occidentali. Odoacre spinse la politica di Ricimero alla sua logica conclusione e governò senza imperatore se non per il riconoscimento nominale di Costantinopoli come autorità suprema. Odoacre, tuttavia, non si chiamava semplicemente patricius – sovrano locale dell'Impero d'Oriente – ma anche rex—re del suo esercito germanico di Sciri, Rugi ed Eruli. Fino a che punto fosse un comandante militare di un esercito romano invece di essere un capo "tribale" tedesco era ormai impossibile da dire. Tuttavia, come Ricimero, fu a lungo un efficace difensore dell'Italia contro gli invasori.

ILRegno ostrogoto

Teodorico , re degli Ostrogoti, conquistò l'Italia e uccise Odoacre nel 493. I decenni del regno ostrogoto in Italia (493-552) possono essere visti come il primo vero periodo di dominio germanico nella penisola, per un'intera tribù di 100.000 a Con Teodorico arrivarono 200.000 persone . Tuttavia, il regno ostrogoto continuò a operare all'interno di un sistema politico in gran parte romano. Come Odoacre, Teodorico corteggiava l' aristocrazia romana , sia gli amministratori civili ravennati che i grandi proprietari terrieri che costituivano ilSenato a Roma . Aveva bisogno di loro per gestire un sistema fiscale ancora ampiamente funzionante, che continuava, in parte, a pagare l'esercito, sebbene quest'ultimo fosse ormai interamente ostrogoto.Il diritto romano rimase la base della vita politica e civile ad eccezione degli Ostrogoti, che continuarono a osservare le proprie leggi e pratiche consuetudinarie. Teodorico, che non voleva che gli Ostrogoti si romanizzassero, li incoraggiò a mantenere le distanze dai Romani. Eppure tale apartheid non è durato. Alcuni romani si unirono all'esercito; molti altri Goti divennero proprietari terrieri, legalmente o illegalmente, e adottarono tradizioni culturali romane civili.

Il governo di Teodorico fu probabilmente il periodo più pacifico e prospero della storia italiana dai tempi di Valentiniano, ma un decennio dopo la sua morte l’Italia era già in rovina. Lo stesso Teodorico aveva litigato con un’importante fazione senatoria tradizionalista e aveva giustiziato diversi senatori, tra cui il filosofo-politico Boezio nel 524; di conseguenza le élite romane guardavano sempre più a Costantinopoli. ILI Goti iniziarono a dividersi tra fazioni che rappresentavano tradizioni culturali più romane o più germaniche; quando quest’ultima fazione uccise la figlia e il successore di Teodorico,Amalasuntha (reggente 526–534; regina 534–535), iniziò una crisi che avrebbe posto fine al regno.

La fine del mondo romano

Gli imperatori orientali a Costantinopoli si consideravano i legittimi governanti dell’Occidente, Italia compresa, dopo il 476; sia Odoacre che, per un certo periodo, Teodorico li avevano riconosciuti, e avevano forti legami con il Senato romano. Nel 533-534Belisario , generale dell’imperatore d’OrienteGiustiniano I (527–565), conquistò l’Africa vandalica; La morte di Amalasunta fu il pretesto necessario per invadere l’Italia. Belisario arrivòSicilia nel 535, e nel 540 si era fatto strada a nord verso Ravenna. Il re ostrogotoWitigis (536-540) si arrese a lui. Gli eserciti gotici del nord, tuttavia, elessero nuovi re eTotila (541-552), il più vittorioso di loro, continuò la guerra in tutta la penisola fino alla sua morte in battaglia.

