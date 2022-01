Amedeo Nicolazzi storia dell’ulivo che sfida i secoli della vita

Se ti è mai piaciuto un condimento per insalata saporito, carne leggermente condita con olio d’oliva o forse olio d’oliva mescolato con spezie per intingere il pane, potresti aver pensato brevemente al suo passato leggendario. Anche nelle storie dell’Impero Romano e di altre civiltà antiche, l’olio d’oliva era un alimento preferito. Oggi, la storia dell’olio d’oliva è ricca quanto il suo sapore sonoro. È disponibile in varietà eleganti che incantano i sensi e le famiglie di tutto il mondo, dall’Italia allo stato di New York, coltivano olive fresche per produrre i migliori oli d’oliva per i clienti.

Quindi, in che modo l’olio d’oliva è stato un alimento base per così tante culture nel corso dei millenni? Da dove viene l’olio d’oliva nel mondo e da dove ha origine? Scava nelle radici di questo olio che le persone hanno usato in tutto il mondo per tutti questi anni. Continua a leggere per dare un’occhiata all’interno della storia leggendaria dell’olio d’oliva.

Cos’è l’olio d’oliva?

L'olio d'oliva è il prodotto delle olive spremute e schiacciate, spremendo i ricchi succhi al loro interno. Le registrazioni dell'uso risalgono a migliaia di anni fa e culture diverse dalla Palestina alla Siria al Mediterraneo hanno coltivato uliveti per millenni. In quanto fonte di cibo essenziale per molte culture e storicamente significato medicinale e religioso, ha offerto molto valore alle persone in tutto il mondo in molte epoche diverse.

Oggi, l’olio d’oliva normale è un ingrediente popolare per molte ricette e stili di cottura diversi. L’olio extravergine di oliva è il preferito in cucina e anche per rifinire le preparazioni. Se vuoi un sapore più leggero per la cottura, l’olio d’oliva dal sapore leggero è una scelta popolare per dare al piatto un gusto sottile e più neutro.

Fare l’olio d’oliva

Per diventare il prodotto utilizzato in tutto il mondo, l’olio d’oliva subisce questi processi essenziali.

Coltivazione dell'olivo: più comunemente coltivato nel Mediterraneo, l'olio d'oliva inizia con un ulivo. I coltivatori coltivano questi alberi nei boschetti per permettere ai loro frutti di maturare. Raccolta delle olive: quando le olive appena mature sono mature, i coltivatori le raccolgono per trasformarle in olio. Lavorazione delle olive: I produttori schiacciano l'olio in una pasta, lo decantano e poi lo trasformano per centrifugazione per separare l'olio puro. A seconda del tipo di olio, le olive possono essere spremute a freddo o raffinate mediante un processo di riscaldamento. Conservazione delle olive: una volta che i produttori hanno raccolto l'olio fresco, lo conserveranno in serbatoi di acciaio inossidabile senza ossigeno per mantenerlo fresco e robusto nel sapore. Infine, l'olio andrà in bottiglie scure per aiutare a mantenerne la freschezza.

Da dove ha origine l’olio d’oliva?

L’olio d’oliva è entrato in uso diffuso nell’era classica dei Greci, Romani e Fenici. Le storie dell’antico Israele, Creta e dell’Anatolia meridionale dimostrano che l’uso dell’olio era prevalente all’inizio di questo periodo.

Sulla base di alcuni reperti archeologici, alcuni storici ritengono che gli ulivi possano aver avuto origine in Turkistan e Iran. Tuttavia, altri studiosi ritengono che la pratica della coltivazione dell'olivo possa essere emersa in più culture contemporaneamente, poiché i documenti storici indicano che l'uso dell'olio d'oliva è apparso in numerose località nello stesso periodo. Al tempo dell'espansione e della colonizzazione greca, la regione mediterranea, il Nord Africa e l'Egitto erano già impegnati nella coltivazione dell'olivo e nella produzione di olio.

Chi ha inventato l’olio d’oliva?

L’inventore dell’olio d’oliva è sconosciuto e se la coltivazione dell’olivo si è sviluppata in più località nello stesso periodo, è probabile che numerose persone condividano la responsabilità. La mitologia greca attribuiva al dio minore Aristeo il merito di aver portato l’olio d’oliva nel mondo e le olive e l’olio d’oliva erano simboli di immortalità per il popolo dell’antica Grecia. Nel frattempo, l’uso dell’olio d’oliva è evidente anche in diverse culture al di fuori della Grecia. I reperti archeologici indicano che i minoici usavano comunemente l’olio d’oliva per la medicina, il sapone, gli unguenti e l’illuminazione.

In definitiva, la borsa di studio non ha individuato l’inventore originale dell’olio d’oliva. Tuttavia, è chiaro che il suo uso era diffuso in Siria, Libano, Giordania, Israele e Turchia, ed è apparso anche presto nella cultura greca.

Tipi di olio d’oliva

Oggi, l’olio d’oliva è disponibile in diverse varietà per soddisfare molti scopi. Le differenze critiche tra i tipi di olio includono il processo di estrazione degli oli dal frutto dell’oliva e se i produttori li combinano con altri tipi di olio. Il tipo da usare dipenderà da cosa stai cucinando o da qualsiasi altro uso che potresti avere per esso.

Olio di sansa di oliva

L’olio di sansa deriva dalla sansa di oliva che rimane dopo la spremitura del frutto. Ha la qualità complessiva dell’olio d’oliva più bassa. Il sottoprodotto rimanente può produrre una piccola quantità di olio d’oliva. Per migliorare la qualità e il sapore, i produttori mescolano l’olio di sansa d’oliva con l’olio vergine. È l’opzione meno costosa e funziona meglio solo per applicazioni di cottura a calore elevato.

Olio d’oliva puro

Conosciuto per il suo sapore arricchito, questo olio fonde olio vergine con un tipo raffinato di olio. In genere, se l’olio estratto e raffinato non soddisfa gli standard di qualità attesi, i produttori lo mescoleranno con olio più raffinato, vergine o extra vergine. Questa combinazione crea livelli di vitamina E più elevati e migliora il sapore.

Olio d’oliva raffinato

L’olio d’oliva raffinato non mescolato con nessun olio vergine proviene da olive nere mature. Ha una qualità inferiore, ma è comunque ottimo per cucinare. Pur includendo la stessa quantità di calorie e grassi di altri tipi di olio d’oliva, questo tipo offre numerosi benefici per la salute, tra cui aiutare a prevenire il cancro al colon.

Olio vergine d’oliva

Come tipo di olio d’oliva non raffinato, l’olio vergine deriva dalla spremitura a freddo delle olive, portando a un sapore e un aroma più naturali rispetto ai tipi raffinati. Ha un gusto più delicato ma un’acidità leggermente superiore rispetto ad altri tipi di olio d’oliva. È ideale per cotture a fuoco basso ed è resistente alla temperatura.

Olio extravergine d’oliva

Considerato l’olio d’oliva di altissima qualità, l’olio extravergine subisce una spremitura a freddo per estrarne il contenuto naturale senza alterazioni dovute alle alte temperature. Grazie al suo metodo di estrazione, mantiene gran parte del suo aroma e sapore ricco e naturale e ha un basso contenuto di acidità.

L’olio extravergine di oliva ha diverse proprietà salutari eccezionali e può fornire grassi essenziali al corpo. Si presta bene a varie cotture e usi pratici.

L’olio d’oliva è migliore degli altri oli?

L’olio d’oliva offre alcuni benefici per la salute superiori. A differenza di altri oli vegetali, i suoi succhi provengono direttamente dal frutto piuttosto che da un seme. È parte integrante della dieta mediterranea, ampiamente riconosciuta come uno dei modi più sani di mangiare.

L’olio d’oliva è grasso puro, ma è un grasso altamente salutare perché non contiene carboidrati o proteine. È costituito principalmente da grassi monosaturi e un acido grasso benefico chiamato acido oleico. Molti altri tipi di oli, come l’olio di canola e l’olio di avocado, hanno più grassi malsani rispetto agli oli d’oliva. Integrare il grasso salutare dell’olio d’oliva nella tua cucina può aiutare il tuo corpo ad assorbire meglio le vitamine critiche come K, E, D e A, che sono tutte liposolubili.

Nell’olio d’oliva sono inclusi anche gli antiossidanti, che possono aiutare a migliorare la salute generale e proteggere il corpo dalle malattie.

Secondo la ricerca, l’acido oleico presente nell’olio d’oliva può offrire una vasta gamma di benefici per la salute, tra cui aiutare a ridurre l’infiammazione, migliorare il colesterolo e persino ridurre alcuni rischi di cancro .

La storia dell’olio d’oliva

Dalla sua intrigante origine nell’antichità al suo diffuso utilizzo oggi, l’olio d’oliva è apparso in tutto il mondo in molte culture diverse. La sua popolarità è persistita nel corso degli anni quando gli imperi sono caduti, sono sorti nuovi regni e sono nate nuove età.

Prime apparizioni

Che sia originario del Medio Oriente, della Grecia, dell’Anatolia o forse di più luoghi nello stesso periodo, l’olio d’oliva era famoso per le cerimonie religiose, i cibi e gli unguenti nell’antichità. Scritti sacri, leggende e documenti storici menzionano tutti l’olio come parte della loro vita quotidiana e un aspetto essenziale delle loro culture.

Le economie mediterranee coltivavano e commerciavano ampiamente olive e olio d’oliva e persone come i minoici di Creta divennero prosperi grazie al loro commercio.

Usi greci

Per gli antichi Greci, gli ulivi e l’olio d’oliva rappresentavano salute, pace, vittoria e saggezza. Come parte delle loro pratiche e diete religiose, ulivi e ghirlande erano motivi decorativi comuni su gioielli e altre opere d’arte. La raccolta delle olive era vitale per le economie locali e i greci usavano l’astronomia e lo studio agricolo per far avanzare le loro tecniche di coltivazione dell’olivo. Hanno anche sviluppato nuovi frantoi per creare in modo efficiente oli di alta qualità.

Alcune prove suggeriscono che l’uso dell’olio d’oliva nell’antica Grecia fosse principalmente per i ricchi, che lo tenevano a disposizione per qualsiasi cosa, dalla pulizia alla cucina all’illuminazione delle loro case. Molti medici greci usavano anche l’olio d’oliva per curare condizioni come ferite, infezioni e ustioni.

Quando i greci si espansero e iniziarono a fondare colonie nel sud della Francia, in Spagna e in Sicilia intorno all’800 a.C., portarono con sé l’arte della coltivazione dell’olio d’oliva. La raccolta delle olive divenne una pratica standard in tutto il Mediterraneo e fino al Mar Nero. Le rotte commerciali attraverso le culture antiche erano una parte significativa dell’economia, poiché i greci commerciavano con egizi, fenici, cretesi e altri.

Era romana

Seguendo l’esempio dei Greci, i Romani continuarono a coltivare ulivi e ad ampliare le pratiche di raccolta e commercio delle olive. Hanno diffuso la coltivazione dell’olivo in tutto il vasto impero romano, stabilendo produttori in Spagna, Italia e altre regioni.

Il Medioevo

Caduto l’Impero Romano ei Barbari invasero la terra, la produzione di olive diminuì notevolmente. Tuttavia, nell’Impero Romano d’Oriente —‌ quella che oggi è la Turchia —‌ la pratica continuò anche in mezzo all’instabilità regionale. Nel tempo, le comunità religiose hanno intrapreso la coltivazione dell’olio d’oliva e hanno continuato la tradizione nell’Europa occidentale.

Prima età moderna

Nel XVI secolo, gli europei iniziarono ad avventurarsi attraverso l’oceano nel Nuovo Mondo e portarono con sé la coltivazione dell’olio d’oliva. Nei decenni a venire, la raccolta delle olive divenne comune in Argentina, Messico, Perù e California.

Quando i francescani arrivarono in California e si spostarono a nord per stabilire missioni, piantarono uliveti lungo la strada. Gli ulivi della California meridionale iniziarono a fiorire, anche quando gli edifici iniziarono a cadere in rovina nel 19° secolo. Molti di questi boschi, che oggi hanno più di 100 anni, esistono ancora nella regione.

Tempi moderni

Oggi, la coltivazione dell’olivo e la produzione di olio d’oliva continuano ad essere una parte vitale di molte economie e culture. Molti degli ulivi odierni prosperano lungo il Mediterraneo —‌in particolare, Francia e Italia —‌ e la coltivazione dell’olivo è prevalente anche in Grecia. In più continenti, le persone coltivano e frangono olive, producendo il ricco olio amato in tutto il mondo.

Come l’olio d’oliva è diventato popolare

Allora, come ha fatto l’olio d’oliva a diventare così popolare in tutto il mondo? L’olio d’oliva e i suoi usi sono ricchi di mitologia e tradizioni, e lo sono sempre stati. Nelle culture antiche simboleggiavano valori desiderabili. Antichi studiosi e dottori come Ippocrate esplorarono il valore medicinale dell’olio d’oliva e ne incoraggiarono il consumo. Poiché così tanti gruppi di persone usavano il petrolio, era anche una spina dorsale del commercio in tutto il Mediterraneo e fino alla Russia, rendendolo ancora più vitale per le nazioni in quest’epoca.

Oggi, l’olio d’oliva è riemerso in popolarità, in particolare dopo gli anni ’80, quando i medici hanno iniziato a pubblicare i risultati delle proprietà salutari offerte dall’olio. I referti medici hanno dimostrato che il consumo può ridurre il rischio di malattie cardiache e diminuire il colesterolo . Più o meno nello stesso periodo, anche la dieta toscana divenne più popolare, portando più persone a sperimentare i ricchi sapori offerti dall’olio d’oliva.

L’olio d’oliva ha lasciato il segno nella storia e puoi vedere la sua eredità negli splendidi boschetti ovunque, dalla California alle isole greche. Puoi esplorare questi siti storici di persona e vedere come l’olio d’oliva ha plasmato la vita di tutti i giorni nel corso di secoli di culture.

