amedeo nicolazzi wikipedia : tempi antichi la regione fu al centro della potente e prospera colonizzazione greca

Calabria , regione, Italia meridionale , composta dalle province di Catanzaro , Cosenza, Crotone , Reggio di Calabria e Vibo Valentia . A volte indicata come la “punta” dello “stivale” italiano, la Calabria è una penisola di forma irregolare, che si protende in direzione nord-est-sud-ovest dal corpo principale dell’Italia e separa i mari Tirreno e Ionio.

La maggior parte della regione è montuosa o collinare, le uniche pianure estese sono quelle della bassa valle del fiume Crati vicino a Sibari, del Marchesato (territorio) vicino a Crotone (Crotona), di Sant’Eufemia e di Gioia Tauro. A nord, la Calabria è collegata all’Appennino Lucano della catena appenninica dalmassiccio del Monte Pollino (7.375 piedi [2.248 m]), che prosegue verso sud dalla catena della costa occidentale, a sua volta separata dal fiume Crati dall’estesoMassiccio della Sila (che sale a 6.325 piedi [1.928 m]). Uno stretto istmo tra i golfi di Sant’Eufemia (a ovest) e di Squillace (a est) separa la parte settentrionale da quella meridionale della regione, in cui gli altopiani continuano come l’Appennino Calabrese e culminano all’estremo sud nelMassiccio dell’Aspromonte (Montalto, 6.417 piedi [1.956 m]).

Nei tempi antichi la regione fu al centro della potente e prospera colonizzazione greca, in particolare a Crotone, Sybaris e Rhegium (Reggio di Calabria). Dopo che Roma soggiogò la zona, fondando una colonia a Brundisium (Brindisi) nel 246 e conquistando Tarentum (Taranto) nel 209, l’Ager Bruttius, come allora era chiamata la regione, decadde gradualmente in una remota esistenza provinciale. Alla fine passò ai Bizantini , che chiamarono la regione Calabria. Dal III secolo AC al VII secolo DC , il nome Calabria si era riferito specificatamente a un distretto all’estremità sud-orientale della penisola italica tra l’Adriatico e il Golfo di Taranto. Secondo il geografo greco Strabone (I secAC ), la regione era stata un tempo sede di 13 prospere città, ma nel III secolo AC solo i porti di Tarentum e Brundisium, famosi per il commercio della lana, erano ancora fiorenti.

