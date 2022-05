Amel Bent dans The Voice : cette confidence sur son père presque passée inaperçue

Elle a été émue. Samedi soir, lors de la deuxième soirée des cross battles de The Voice diffusée sur TF1, Amel Bent a été touchée par la prestation de son talent Matteo. Venu défendre sa place avec le titre “T’en vas pas” d’Elsa, le jeune garçon n’a pas manqué de faire echo, malgré lui, à la vie de la star de 36 ans. En effet, en interprétant le morceau qui évoque l’abandon d’un père, Matteo a fait resurgir de vieux souvenirs. “C’est son histoire ou pas ?” a demandé Vianney à Amel Bent peu après son passage sur scène. “Je ne sais pas mais en tout cas c’est la mienne” a-t-elle répondu.

Pour rappel, Amel Bent a vévu une relation chargée avec son père qui a quitté le domicile familial alors qu’elle n’était âgée que de trois ans. Elle qui l’a peu connu a été confrontée à “une relation toxique et plutôt dangereuse“. “Ce qui pouvait me faire de la peine, à cette époque-là, c’est que je ne savais rien de mon père. Il n’y avait rien à savoir. Je savais ce qu’il faisait, où il se trouvait, on était presque voisins. Mais mon père, c’est particulier”, avait confié Amel Bent à Manu Katché il y a quelques années. La jeune femme et mère de famille qui a grandi à La Courneuve avait ajouté : “C’est un individu plein de douleur, plein de remords, qui n’était pas prêt, je pense, à m’élever. J’aurais rêvé de pouvoir le détester. Le haïr parce que je l’aurais vu aimer une autre femme, ou d’autres enfants, mais ce n’était pas le cas. Il était démuni devant moi, petite. Quand je le croisais dans la cité, il buggait un peu. Et du coup moi aussi, je me disais : ‘C’est chelou comme situation’. Je ne comprenais pas”.

Amel Bent : son pardon à son père

Lorsqu’elle a revu son père pour la première fois, Amel Bent s’est toutefois laissée envahir par l’émotion. “Quand j’ai revu mon père pour la première fois, après des années, il ne savait pas quoi me dire et avait juste les larmes aux yeux. J’ai été mal à l’aise face à la douleur, aux regrets, aux remords quand je voyais son regard.” Pour avancer, la star a toutefois entamer un processus de pardon. “Vous n’êtes pas parfaits. Nul n’est parfait. Si Dieu pardonne, alors qui suis-je pour juger ? Parfois on fait de son mieux mais on le sait, “le mieux est très souvent l’ennemi du bien. Ce que j’ai appris de la vie, c’est que l’amour d’une fille, d’une femme ou d’une mère peut changer un homme et le rendre meilleur, a-t-elle assuré. Je veux être cette fille, cette femme et cette maman.” avait-elle déclaré sur Instagram en juin 2021.

