Amel Bent maman pour la troisième fois : la délicate attention (stylée) de l’équipe de The Voice

Amel Bent est une femme comblée. Il y a quelques jours, elle a annoncé à ses abonnés avoir donné naissance à son troisième enfant. C’est dans un post Instagram qu’elle a partagé l’heureuse nouvelle et a été rapidement félicitée par les internautes. Depuis, elle profite pleinement de son nouveau-né et, même si elle se tient loin des réseaux sociaux, elle n’oublie pas pour autant de venir remercier ses amis. Coach dans l’émission The Voice, diffusée sur TF1, depuis 2020, elle a tissé des liens avec les membres de l’équipe et elle a reçu un coli de leur part, qui l’a beaucoup touchée. Ce lundi 11 avril, c’est dans sa story Instagram qu’elle en a fait part à ses abonnés. “Chère Amel, toutes les équipes de The Voice, de ITV Studios France partagent ton bonheur et te félicitent très chaleureusement pour la naissance de ton petit garçon. Avec toute notre amitié“, a-t-on pu lire sur une carte. Une attention qui a dû faire plaisir à la principale concernée.

Après avoir vécu une douloureuse fausse couche, Amel Bent a annoncé attendre son troisième enfant. Une heureuse nouvelle pour la jeune femme et son mari Patrick Antonelli. Tous deux ont deux filles, Sofia (5 ans) et Hana (4 ans) et, comme elle l’avait révélé dans les colonnes de Nous Deux, ce sont ses enfants qui ont fait part de la bonne nouvelle à leur papa. C’est lorsque son époux lui a “suggéré de faire un test de grossesse” qu’Amel Bent a découvert qu’elle était enceinte. “J’ignore comment ma fille de 5 ans sait ça, mais quand j’ai sorti le test du sac, elle m’a dit : ‘Maman, tu es en cintre ?‘”, s’était-elle souvenue, très amusée. Ravie, Sofia et Hana s’étaient alors précipitées vers leur papa. “Quand je suis sortie des toilettes, mes deux filles m’ont arraché le test des mains et ont crié dans tout le salon : ‘Maman est en cintre !’. C’est comme ça que leur père a appris ma grossesse“, avait-elle poursuivi. Un moment inoubliable pour toute la famille.

Amel Bent : comment avait-elle annoncé sa grossesse à ses abonnés ?

C’est sur le plateau de Sept à Huit le 24 octobre 2021 que Amel Bent a annoncé être enceinte de son troisième enfant. “Je viens de passer le fameux premier trimestre“, avait-elle d’abord révélé avant de dévoiler son ventre déjà bien arrondi. “J’ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois”, avait-elle poursuivi avant de préfiser avoir “vécu les trois premiers mois en apnée” suite à une fausse couche. Il y a quelques jours, elle a affirmé que son “petit prince” était né.

