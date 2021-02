Amelia Fiore, in jeans e body rosa Seno da panico

Amelia Fiore sfoggia un dècollète da urlo sulla scalinata dei desideri. I fan non stanno più nella pelle e inneggiano ad una bellezza super

Il suo nome d’arte è “Amelia Effei”, meglio conosciuta come Fiore, un dettaglio di poco conto per i follower di Instagram, che da un pò di tempo a questa parte non riescono più a distogliere lo sguardo da una bellezza che si rinnova di giorno in giorno. La sexy influencer dal “cuore caldo” ha dalla sua parte il riflesso di una sensualità unica nel suo genere. Un vero e proprio “marchio di fabbrica” che contribuisce ad aumentare l’appeal sui social network.

Nasce e risiede nella fantastica città di Polignano a Mare, la realtà turistica che fu del grande artista, Domenico Modugno. Come se non bastasse ha dalla sua un precedente televisivo in Mediaset e più precisamente nel dating show di “Uomini e Donne”, dove ha fatto valere le sue caratteristiche di corteggiatrice e tronista tra gli uomini “pazzi” di lei

LEGGI ANCHE —–> Albano scartato da Sanremo 2021: la canzone non era adeguata

Amelia Fiore non fa “sconti” su Instagram: incontenibile

Attualmente occupa la posizione numero 527 nella lista speciale delle sexy influencer d’Italia, la dimostrazione più ovvia di una sensualità che va oltre le più rosee aspettative. Amelia Fiore è questo ed altro per i suoi fan, “impazziti” per lei e per le sue pose ammirevoli su Instagram, dove sfiora le 700 mila presenze tra i seguaci.

Il weekend per lei inizia nel segno del suo incontenibile aspetto fisico, onorato delle sue forme, l’”arma” vincente di una seduzione che fa testo da se. Nonostante l’amore per il mare e la natura circostante, la “Effei” si adatta alla perfezione ad ogni contesto ambientale, che le capita attorno.

Stavolta a far scalpore è un outfit celebrativo, tipicamente invernale, caratterizzato da un abbigliamento casual, con jeans attillati e un body chiaro rosa, in tessuto di raso, che lascia intravedere un dècollète da 110 e lode. Incantevoli anche i tatuaggi, l’altra grande passione, che si “sposa” alla perfezione con il suo clichè di presentazione, accattivante e sensuale.

LEGGI ANCHE —–> Noemi Frerè, body nere trasparente e calze a rete: fan divisi – FOTO

I follower non hanno battuto ciglio nell’elogiarla in tutte le “salse”. Tra i commenti favorevoli ad una bellezza davvero travolgente spiccano quelli di coloro che non potevano chiedere di meglio, per l’inizio di questo weekend: “Qui bellissimo❤️! Buon sabato💋; Fantastico look cara stai davvero benissimo!!!💜💜; C’è caldo 😊😊😊❤️❤️ciao bellissima ❤️”