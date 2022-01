america-ferrera:-“finalmente-ho-avuto-un-po’-di-tempo-per-me”

La vita da mamma di due bambini e da lavoratrice non è facile per America Ferrera che, puntualmente, in mezzo a mille impegni, finisce per trascurare qualcosa o qualcuno.

Per fortuna però l’attrice può contare sull’aiuto di suo marito Ryan Piers Williams che nei giorni scorsi ha portato i figli dal dottore, dandole la possibilità di dedicare a sé stessa tutta la mattinata.

“La storia dietro questo sorriso…” ha scritto America su Instagram “Oggi ho avuto una mattinata tutta per me così mi sono preparata la colazione e l’ho mangiata quando era davvero calda, con una tazza di caffè che era veramente caldo, mentre ascoltavo un podcast. E poi mi sono allenata e nessuno mi ha interrotto, ho fatto una doccia calda, da sola. Mi sento benissimo! Ma soprattutto ora so che so benissimo come prendermi cura di me, so che non è un problema! La verità è che è già abbastanza difficile essere presente ogni giorno per i miei figli, per il l mio matrimonio, per il mio lavoro eccetera. Quindi q uando non riesco a prendermi cura di me per un giorno, non significa che sto fallendo, ma solo che è difficile fare tutto quello che voglio. Quindi vi dico questo: Quando non riusciamo a trovare il tempo per noi, almeno non tormentiamoci e ricordiamoci che stiamo facendo del bene.”