Americanas apresenta plano com aporte de R$ 7 bilhões, mas não consegue acordo com credores

Proposta envolve aporte de trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles.

A Americanas informou nesta quinta-feira (16) que apresentou a credores um plano envolvendo aporte bilionário por seus acionistas de referência, além de recompra e conversão de dívida. A varejista, no entanto, disse em fato relevante que não conseguiu chegar a um acordo.

O plano envolve um aumento de capital de R$ 7 bilhões em dinheiro, com suporte do trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles. O valor considera o financiamento DIP já aportado, que seria convertido em capital, disse a varejista.

A companhia ainda propõe a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada. Além disso, a empresa propôs uma recompra de R$ 12 bilhões em dívida.

A Americanas disse que o plano foi apresentado por seu assessor Rothschild & Co em reunião com bancos e outros credores.

As ações da empresa foram suspensas na bolsa para a divulgação do fato relevante, mas antes subiam 8,85%.

