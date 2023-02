Americanas obtém aval para emissão de até R$ 2 bilhões em debêntures

Metade do valor deve ser financiado pelos acionistas de referência da empresa. Americanas é um dos principais varejistas do país

Reuters

A Americanas informou nesta quinta-feira (9) que obteve aprovação da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para emissão de debêntures (títulos de dívida) em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (financiamento para empresas em recuperação judicial) de até R$ 2 bilhões.

A emissão tem prazo de até 24 meses. Desse total, metade deve ser financiada pelos acionistas de referência da empresa por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária.

“Em conjunto com outras fontes de recursos que estão sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, (o recurso) permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, afirmou a Americanas, que está em recuperação judicial.

Segundo o fato relevante, o financiamento não conta com garantias e deve ter remuneração de cerca de 128% do CDI.

“Sem prejuízo ao compromisso firmado pelo acionista de referência e ao ingresso imediato dos recursos, a totalidade das debêntures que lastreiam o empréstimo serão oferecidas aos demais credores da Americanas”, acrescenta o documento.

Vittorio Rienzo