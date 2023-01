Américo Brasiliense vistoria casas em ação de combate à dengue

Equipes recolhem materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Prefeitura de Américo Brasiliense faz bloqueio contra dengue

Américo Brasiliense (SP) ainda não registrou casos de dengue este ano, mas já 15 suspeitos. Por isso, equipes da Vigilância e Saúde já estão nas ruas para impedir que esses números aumentem. O município fechou 2022 com mais de 3 mil confirmações da doença.

Agentes da prefeitura passam pelas casas em vistorias para orientar moradores. Eles também fazem a coleta de materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus.

“A remoção de criadouros é feita diariamente em período oposto às visitas que fazemos a residência. É importante que o morador receba, acolha nossos agentes porque a visita é breve e fundamental”, disse Ronaldo Franco, coordenador de Serviços e Controle de Zoonoses.

Segundo ele, o trabalho consiste também na busca ativa por pessoas que tenham sintomas da dengue, como febre e dor de cabeça, também em regiões que tenham casos suspeitos.

O município acabou de fazer o levantamento da Análise de Densidade Larvária (ADL) e aguarda o resultado.

“Conforme preconiza o Ministério da Saúde, foi feito levantamento com 600 imóveis e dessa coleta de amostras de larvas teremos o resultado para saber as possíveis transmissões que teremos dentro do município”, disse Ronaldo.

Cuidados

Ação no bairro São Judas recolheu pneus e vasos sanitários em Américo Brasiliense (SP)

Na ação feita no bairro São Judas, foram encontrados pneus e vasos sanitários. Na casa da aposentada Inês Ribeiro Rodrigues as portas estão sempre abertas para a Vigilância em Saúde.

A aposentada faz questão de levar o agente para conhecer o quintal, mostrar tudo e escutar atenta cada orientação.

Os vasos espalhados pelo chão estão furados e não têm pratinhos. Já nas flores que ela ganhou há pouco tempo, havia um pouco de agua acumulada, mas logo tudo foi esvaziado e os recipientes lavados para garantir que nenhuma larva cresça.

Do lado de dentro de casa mais cuidados. A geladeira é daquelas que tem reservatório atrás e a água acaba parando. Além de estar sempre de olho, Inês sabe que o ideal é jogar um pouco de detergente, que impede os ovinhos dos mosquitos se desenvolverem.

O mosquito africano Aedes aegypti é o transmissor da dengue, ou melhor, a fêmea do mosquito

A vendedora Sirleia Aparecida Joaquim Silva teve dengue no ano passado e não gosta nem de lembrar o quanto sofreu por causa da doença. “É muito ruim, meu corpo coçou muito, fiquei toda vermelha, foi uma semana”, contou.

O tambor no quintal da vendedora está de cabeça para baixo justamente para evitar o acumulo de água.

“Os ralos coloco água sanitária. Tem bastante calha e como está chovendo muito, aos domingos meu esposo sobe para ver se tem alguma coisa e se tiver ele já tira”.

Agentes vistoriam casas em Américo Brasiliense (SP) em ação de combate à dengue

A dona de casa Judenil dos Santos também teve dengue. “Fazia cinco meses que eu tive Covid-19 e depois foi a dengue. Fiquei com muita dor no corpo”, contou ela que é de Araraquara e está reformando uma casa em Américo.

Judenil sabe que quando o assunto é obra não tem jeito, precisa redobrar os cuidados. É que muitos materiais utilizados no dia a dia podem se tornar criadouros do mosquito . “Todos os dias a gente olha o quintal, olha tudo. Derruba as vasilhas da chuva que deu”.

Sintomas de dengue

