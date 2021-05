Ami Le Nespole? Ecco Come Mangiarle In Base Al Tuo Segno Zodiacale

Scopri come mangiare le nespole in base al tuo segno zodiacale.

Le nespole sono uno dei frutti di stagione del mese di Maggio. Dolci, fresche e colorate, introducono la bella stagione anche in cucina offrendo tutta una serie di ricette a cui spesso non si pensa ma che possono risultare davvero gradevoli. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il dolce alle pesche più adatto ad ogni segno zodiacale, scopriremo come mangiare le nespole.

Come mangiare le nespole in base al tuo segno zodiacale Fonte: Adobe StockAriete – Le nespole sciroppate

Un modo semplice e al contempo goloso per gustare le nespole? Sciroppate. Ti piaceranno da matti sia a colazione che per merenda o da inserire all’interno di un buon dolce. Un modo diverso ma sempre attuale per gustare al meglio questo golosissimo frutto.

Fonte foto: Adobe StockToro – La mousse di nespole e cioccolato

Ebbene si, le nespole si sposano bene con il cioccolato. Cosa c’è meglio, quindi, di una soffice mousse per fare incontrare questi due ottimi ingredienti. Il risultato sarà piacevole sia da vedere che da gustare. E diventerà un’ottima farcitura per dolci di ogni tipo.

Fonte foto: Adobe StockGemelli – Gli involtini di nespola

Del prosciutto crudo ripieno di nespole e pinoli rappresenta un aperitivo gustoso e diverso dal solito. Un mix tra dolcezza e sapidità che saprai rendere al meglio presentandolo ogni volta in modo diverso. Esattamente ciò di cui hai bisogno per gustare le nespole in modo sempre diverso.

Fonte foto: Adobe StockCancro – La torta al cioccolato con nespole

Un buon dolce è sempre il miglior modo per gustare le nespole. Ed una torta al cioccolato da arricchire con questo frutto rappresenterà la scelta golosa alla quale non vorrai più rinunciare. Semplice da preparare ti incanterà grazie al suo gusto diverso dal solito ma al contempo familiare.

Fonte foto: Adobe StockLeone – Le nespole con salsa di cacao e scaglie di mandorle

Se desideri qualcosa di veramente particolare puoi puntare tutto su un dessert che sia a metà tra il frutto e il dolce. Per realizzarlo basta servire le nespole senza buccia e arricchirle con una crema di cacao (vanno bene anche i topping che si trovano in giro). Aggiungi al tutto delle scaglie di mandorle e il tuo dessert sarà pronto per essere gustato.

Fonte foto: Adobe StockVergine – Le nespole ripiene di gelato

Vuoi un’alternativa semplice e sfiziosa per gustare al meglio le nespole? Tagliale a metà, togli il nocciolo e riempile con delle palline di gelato. Nel giro di pochi istanti avrai un fine pasto o un dolce per la merenda pronto per essere servito e gustato.

Fonte foto: Adobe StockBilancia – L’insalata con pezzi di nespole

Se hai voglia di un’insalata con sapori freschi e diversi dal solito, un’ottima scelta è quella di preparare un’insalata da arricchire con delle nespole. Ancor meglio se tra gli ingredienti saranno presenti anche grana, noci e aceto balsamico. Il mix di questi sapori darà vita ad un piatto che amerai ripetere senza mai stancartene.

Fonte foto: Adobe StockScorpione – I frollini con confettura di nespole

Dei frollini doppi con all’interno una confettura di nespole rappresenta un modo goloso e simpatico per gustare questo frutto. In questo modo avrai sempre a portata di mano qualcosa di dolce da gustare sia al mattino con yogurt che al pomeriggio con un caffè. In ogni caso il risultato sarà sempre estremamente piacevole.

fonte foto: Adobe StockSagittario – I pancake alla nespola

Inserire della polpa di nespola all’interno del pancake è sicuramente un modo sano e piacevole per addolcirlo dandogli corpo. In questo modo otterrai sia una colazione degna di questo nome che un dolcetto da servire al pomeriggio e da preparare in pochi minuti. Esattamente ciò che piace a te, specie quando hai improvvisamente voglia di qualcosa di buono.

fonte foto: Adobe StockCapricorno – La salsa alle nespole

La polpa di nespola frullata insieme a dello yogurt può dar vita ad una salsa ottima da inserire in diversi piatti. Una salsa che si può aggiungere ai secondi o che si può gustare con della focaccia salata. Proprio ciò che ti può aiutare a rendere la tua cena più originale e sempre ricca di gusto.

fonte foto: Adobe StockAcquario – I croissant alla confettura di nespole

Se ti piace cambiare gusti senza andare troppo lontano puoi puntare su una confettura di nespola per farcire i croissant o, in alternativa, per gustare al meglio le fette biscottate o il pane tostato. Si tratta in ogni caso di una colazione che apprezzerai al punto da volerla ripetere spesso.

fonte foto – Adobe StockPesci – La crostata con confettura di nespole e crema pasticcera

Un dolce che ti piacerà sicuramente gustare è la crostata con confettura di nespole e crema pasticcera. Un dolce dall’apparenza semplice ma da sapori sicuramente piacevoli e delicati. Perfetta per essere gustata quando hai voglia di concederti una coccola o quando desideri condividere un momento prezioso con le persone che ami.

Trovare modi sempre diversi per gustare la frutta e, in questo caso, le nespole, aiuta ad arricchire i piatti che si preparano normalmente e a mangiare sempre qualcosa di buono e diverso dal solito.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.