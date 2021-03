Amici 20: Alessandro ‘umilia’ Martina | Rissa sfiorata

Nel daytime di ieri sera 10 marzo abbiamo assistito a un vero e proprio scontro tra tutti i ballerini contro Alessandro, reo di aver ‘umiliato’ la sua compagna di banco Martina.

Nel daytime quotidiano in onda su Canale 5 Alessandra Celentano ha convocato tutti i ballerini nello studio per ribadire ancora una volta quanto secondo lei Martina Miliddi non fosse meritevole della maglia per il serale. La maestra dopo averla fatta esibire in due coreografie del suo stile, ha chiesto agli altri suoi compagni un parere, cominciando proprio da Alessandro Cavallo: “Martina se lo merita il serale rispetto a te, Alessandro?”.

La risposta del ballerino ha spiazzato tutti gli altri ed è stata motivo di discussione una volta ritornati in casetta: “Io penso di meritarlo più io, perchè da un punto di vista di versatilità mi sento più versatile di Martina in tutta sincerità.” ,aggiungendo anche: “Per me questa è una seconda opportunità dopo quello che mi è successo, quindi io ci tengo più di qualsiasi altra cosa a questo posto“.

Lo scontro acceso tra Alessandro e Tommaso

Quando la maestra di danza classica ha continuato a chiedere se Martina fosse meritevole di continuare la sua corsa al Serale, le opinione di Tommaso e Serena sono state ben diverse rispetto a quella di Alessandro. Infatti sia il primo che la seconda hanno ‘difeso’ Martina e hanno espresso la volontà di prendere quella maglia ma non a discapito di quest’ultima.

Arrivati in casetta la situazione si è surriscaldata a tal punto che i toni si sono fatti più accesi. Tommaso, scioccato dalle parole di Alessandro, lo ha accusato di essere un “parac..o” per aver usato il suo passato doloroso per giustificare la sua risposta alla maestra. A questa affermazione il ballerino è andato su tutte le furie scatenando una vera e propria lite furibonda. Tra i due sono volate parole molto grosse e non è finita lì.

Lo sfogo di Martina

Martina ha attaccato fortemente il ballerino a cui ha rivolto una semplice domanda: “Ale come puoi dire di essere più versatile di me? Ma come puoi dirlo” Fare il parac..o questo è“, lui preso dalla rabbia correndogli dietro : “Ma chi ca..o è stato parac..o?!”.

Lei ha continuato a sostenere che quelle parole l’hanno solo scredita ulteriormente agli occhi della Celentano e degli altri: “Parlando così mi hai fatto fare una figura di mer..a”. Lui incredulo ha urlato che le sue parole non erano un’offesa verso di lei ma esprimere quanto sentisse di meritare il serale. (continua sotto la foto)

I ragazzi in qualche modo si sono schierati tutti con Martina, attaccando a più riprese il ballerino. Alla fine le lacrime erano inevitabili e la discussione si è protratta anche all’esterno della casetta senza arrivare ad una conclusione vera e propria. L’idillio tra gli allievi ormai si è rotto e la pressione del Serale si sta facendo sentire.

