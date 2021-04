amici-20-anna-pettinelli-durissimo-attacco-a-aka7even-“io-ti-…”

Vanno in onda da alcune settimane le nuove puntate del serale di Amici 20 nel corso delle quali è cresciuta sempre di più l’incomprensione tra la maestra di canto Anna Pettinelli e l’allievo Aka7even. Nello specifico la professoressa, delusa dalle prestazioni del giovane cantante che per ben due volte ha rischiato l’eliminazione, lo ha recentemente ripreso invitandolo a tirare fuori la grinta e non lamentarsi se i tre giudici gli preferiscono i colleghi Sangiovanni e Deddy. Ma, come avrà reagito a tali parole l’allievo?

Incomprensioni ad Amici 20 tra Anna Pettinelli e Aka7even

Anna Pettinelli è una del coach dei ragazzi di Amici 20, tra questi anche del giovane cantante Aka7even. La donna in seguito alle prestazioni deludenti dell’allievo si è lasciata andare ad un duro sfogo minacciando il ragazzo di abbandonarlo se non si decide a cambiare il suo atteggiamento. “È il momento di mettere la testa sulla finale perché io ti ci vedo in finale, ma la domanda è: ti ci vedi in finale?”. Sono queste le dure parole che l’insegnante ha rivolto al ragazzo il quale molto amareggiato ha risposto proprio di non vedersi in finale. E sono state queste parole che hanno fatto innervosire ancora di più la professoressa che si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il ragazzo.

Le dure parole della professoressa Pettinelli nei confronti del giovane cantante

Se un tempo Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, era uno degli allievi preferiti della speaker radiofonica oggi coach di Amici Anna Pettinelli ecco che adesso forse qualcosa è cambiato. Il giovane cantante ha più volte rischiato l’eliminazione dal talent show motivo per il quale la professoressa lo ha recentemente richiamato invitandolo ad avere più grinta se desidera arrivare in finale. Quando però il giovane ha risposto di non vedersi in finale ecco che la professoressa si è molto innervosita e ha risposto affermando “Se hai questo atteggiamento moscio ma lascia perdere, me lo dici io ti mollo. Ti sei impazzito? Stai facendo la lagna”.

La professoressa delusa dal comportamento del suo allievo

La Pettinelli molto delusa dal comportamento del giovane artista ha poi continuato alzando un po’ la voce e affermando “Sei una lagna. Hai 20 anni, sei dentro Amici, nulla è perduto e lo puoi ancora vincere. Questo è il pensiero che dovrebbe essere stampato in quella testolina che non funziona come dovrebbe”. L’obiettivo della professoressa è sicuramente quello di spingere il cantante a fare di più e a non lamentarsi sempre. Ma, come reagirà Aka7even a queste parole? Deciderà di dare ascolto alla professoressa oppure continuerà a lasciarsi andare perdendo così l’opportunità di vivere una magnifica esperienza e vincere la finale di Amici 20?