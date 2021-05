amici-20,-arisa-fa-una-confessione-shock-sull’allievo:-“non-mi-ha-mai-ca…a”

La cantante e professoressa del talent show di Canale 5 svela tutto sul ragazzo, protagonista dell’edizione: di chi si tratta.

All’indomani dei titoli di coda di Amici 20, alcuni allievi della scuola hanno continuato a dire la loro. C’è chi ha creduto nell’amore, tanto da coltivarlo anche fuori dalla “casetta”, oppure chi invece tendeva a stare più sulle sue non non c’è stato verso per assistere a qualche cambiamento.

Giulia Satbile ha trionfato nel segno del talento e della bravura di una ragazza, portata per la danza e con un futuro tutto da scrivere. Per lei, il talent show di Amici 20 si è concluso con una certezza in più: l’amore.

Tra gli allievi e le loro esibizioni sul palco spunta qualche professore, il quale ha preferito sbilanciarsi su uno di loro. Tra questi vi è Arisa, alla sua prima esperienza in questo campo, la quale ha definito super formativa, non senza nascondere la volontà di riprovarci per la prossima stagione

La cantante spara a zero su di lui: la risposta a sorpresa

Non c’è alcun dubbio che l’esperienza di Arisa ad Amici 20 abbia contribuito a rendere il talent show più avvincente e meno noioso al pubblico.

Tra lei e i suoi allievi si è instaurato un rapporto molto intimo, fatto di considerazioni e consigli. L’esperienza portata in “pista” da Arisa ha suscitato grandi cambiamenti, in positivo per i ragazzi da lei seguiti.

Uno dei talenti, sui quali ha voluto soffermarsi ultimamente è il cantante, rapper, Tancredi. Ad alcune settimane dalla fine del reality, Arisa ha confessato proprio tutto, sul talento del cantante e ha sottolineato un aspetto che in parte lo penalizza.

Gli ho chiesto di scrivermi un pezzo, ma lui tende a non c****mi proprio

LEGGI ANCHE —–> Martina Miliddi, il segreto viene a galla: beccata con l’ex di Amici

Leggi anche –> Zaniolo, con Sophie Codegoni fa sul serio: stanno nello stesso hotel

Una rivelazione di menefreghismo da parte di Tancredi o mancato riconoscimento? Assolutamente no, anche perchè in fondo è fatto così, proprio come la sorella dell’artista genovese. Quindi chi miglior personaggio se non Arisa poteva comprenderlo fino in fondo?