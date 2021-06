amici-20,-giulia-stabile-entra-nello-staff-di-maria:-il-nuovo-progetto

Giulia Stabile dopo Amici non va più via dagli studi Elios, e ai fan va benissimo così. La ballerina, nonché vincitrice della 20esima edizione, pare sia entrata a far parte a tutti gli effetti della grande famiglia di Maria De Filippi. Giulia nel corso di Amici si è distinta non solo per la sua danza, ma anche per la sua personalità e Maria non si sarebbe mai lasciata sfuggire una ragazza come lei. Ora è sempre più chiaro che la redazione abbia intenzione di collocare Giulia in qualche nuovo progetto, d’altronde anche loro si sono affezionati e sarà difficile fare a meno della sua risata per i corridoi e gli uffici.

Giulia si dedicherà come sempre alla danza, ha intenzione di fare un viaggio a Los Angeles per studiare, ma per ora è a Roma e nulla le impedisce di buttarsi in altre avventure. Ha già partecipato ai casting della nuova edizione di Amici, come anche altri ex allievi hanno spesso fatto negli anni. Quella non era insomma una novità, ma quella di oggi invece sì: Giulia è su Witty Tv in un nuovo progetto. Non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma sulle pagine dei programmi di Maria è apparso questo messaggio:

“Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone. E tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra Giulia è pronta ad aiutarti!”

Insieme all’annuncio c’è anche un video, in cui c’è ovviamente Giulia Stabile che fa un gavettone. Tutto inizia con due ragazzi che prendono il sole in giardino, ma il ragazzo è troppo concentrato su sé stesso. Così la ragazza che è insieme a lui, infastidita da quell’atteggiamento, decide di chiedere l’aiuto della ballerina. Le telefona e dice di aver bisogno di lei. Giulia risponde presente e si attiva subito per correre in soccorso della ragazza del video. “Ci penso io!”, dice la ballerina.

Quindi nel video su Witty Tv si vede Giulia fare un gavettone al ragazzo, su richiesta dell’altra. Sarà questo lo scopo del nuovo progetto? Andrà in giro per l’Italia a fare gavettoni? Di sicuro non mancheranno aggiornamenti e novità nei prossimi giorni e si scoprirà così se sarà un vero programma televisivo o un progetto solo per il Web.