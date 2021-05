Amici 20, Giulia Stabile Trionfa: Arrivano Le Parole Della Sua Insegnante Di Danza, Spunta Un Doloroso Retroscena

A distanza di pochissime ore dalla vittoria di Giulia ad Amici, arrivano le parole della sua insegnante di danza: il drammatico retroscena.

Le parole dell’insegnante di danza di Giulia Stabile dopo la sua vittoria ad Amici. Fonte Foto: InstagramNon era mai successo nella storia di Amici, eppure Giulia Stabile ha segnato la storia del talent. Giovanissima, ma con una forza ed un’energia inesauribile, la giovanissima romana è stata la prima ballerina a trionfare nel programma di Maria De Filippi. Giunta in finalissima con Sangiovanni, nonché suo fidanzato e compagno di viaggio, la “piccola” Stabile ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. E si è aggiudicata la vittoria di questa ventesima edizione. Un evento davvero grandioso, lo sappiamo benissimo. E che, come anche raccontato in diversi nostri articoli, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi più grandi ammiratori. A partire da Stash fino a Giulia Salemi, sono davvero tantissime le persone che sono rimaste letteralmente colpite da questa vittoria.

A distanza di pochissime ore dal trionfo di Giulia Stabile ad Amici, arrivano anche le parole della sua insegnante di danza. Contattata da Adnkronos, Flaminia Buccellato, questo è il suo nome, ha commentato la vittoria di Giulia. E si è lasciata andare anche ad un doloroso retroscena.

Giulia Stabile di Amici, arriva il commento della sua insegnante di danza: il retroscena dolorosoIn una sua recentissima intervista per Adnkronos, l’insegnante di danza di Giulia Stabile non ha affatto potuto fare a meno di commentare la sua vittoria ad Amici. E così, oltre a descriverla come una “stakanovista” per la sua abitudine di lavorare in sala danza per circa 6/7 ore senza mai fermarsi, Flaminia Buccellato si è lasciata andare anche ad un doloroso retroscena che riguarda proprio il passato della giovanissima romana.

“Bullizzata da bambina”, dice l’insegnante di danza di Giulia Stabile ad Adnkronos. Come raccontato anche dai suoi genitori in una recentissima intervista a Di Più Tv, sembrerebbe che la ballerina romana sia stata oggetto di bullismo quando era davvero piccolissima. E che addirittura, come svelato da Flaminia Buccellato, dicevano che fosse brutta e che fosse poco intelligente. “La sua voce l’ho sentita a 13 anni per la prima volta. Si chiudeva in sé anche in sala, sempre in fondo, insicura, timorosa di apparire”, ha continuato a dire.

Fonte Foto: Instagram“Giulia può essere di esempio per molti suoi coetanei, non è un caso che abbia oltre un milione di followers”, ha continuato a dire Flaminia Buccellato. Sottolineando, quindi, l’unicità e straordinarietà della giovane Giulia.