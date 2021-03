Amici 20, Maria De Filippi mette in difficoltà Giulia Stabile “Cosa posso aver fatto per darti fastidio?”

Amici 20, la puntata andata in onda nella giornata di ieri sabato 13 marzo è stata ricca di colpi di scena. Maria sembra che per la prima volta abbia fatto un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. La De Filippi avrebbe infatti chiamato Giulia Stabile al centro dello studio, proponendole di fare un qualcosa che non era per nulla in programma. La reazione della ballerina è stata piuttosto esilarante. Ma cosa è accaduto?

Amici 20, la puntata inizia in modo differente e con un grande colpo di scena

Maria De Filippi, una volta inizia la puntata, avrebbe chiamato al centro dello studio Giulia Stabile. Quest’ultima, sarebbe rimasta piuttosto stupida, visto che non sapeva nulla e non sapeva che cosa sarebbe accaduto. La conduttrice ad un certo punto, le avrebbe chiesto di esibirsi, ma pare che nel farlo, abbia mandato nel panico la giovane allieva. “Solitamente si sceglie tra le coreografie fatte, ma questa volta ho scelto io”. Queste le parole di Maria, che hanno letteralmente mandato nel panico la giovane che non si aspettava di certo di finire al centro dello studio ed in quel modo. “Ti faccio fare una cosa che non ti piace” ha aggiunto la conduttrice.

Maria De Filippi manda nel panico Giulia Stabile chiamandola al centro dello studio

Poi quest’ultima aggiunge “cosa posso aver fatto per darti fastidio?”. Maria sembra aver lasciato per tanti secondi la giovane ballerina con il fiato sospeso. Maria ad un certo punto le avrebbe spiegato che l’idea era la sua e che Veronica non aveva nessuna colpa. La De Filippi pare volesse che Giulia semplicemente improvvisasse. Il motivo? Sembrerebbe che tutto dipenda dal fatto che proprio per via di questa prova, la ballerina la scorsa settimana si è giocata un posto nella classifica con David Parsons ed è arrivata ultima.

Lo stupore della ballerina e poi l’esibizione andata molto bene

“Mi stanno tremando le gambe”, ha dichiarato la giovane ballerina. Quest’ultima sembra che abbia avuto delle difficoltà, poi però Maria avrebbe tentato di tranquillizzarla, dicendole che non era una prova ufficiale e che non rischiava nulla. Giulia però non l’avrebbe presa bene e la sua espressione pare la dicesse lunga. “Prova a superare questa cosa. Mi raccomando, trasforma la paura. Balla libera”. Queste le parole della De Filippi, che pare abbia voluto soltanto aiutare l’allieva che poi ha ballato bene, dimostrando di essere tanto migliorata.