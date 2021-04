Amici 20: Rosa Di Grazia sarà la prossima velina? | La risposta che spiazza

Rosa Di Grazia, ormai da giorni ex protagonista del talent show Amici, ha rilasciato a cuore aperto una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato retroscena inediti della sua esperienza televisiva e soprattutto quali saranno i suoi progetti futuri. Una domanda spicca sulle altre ed è sicuramente quella che riguarda una ‘possibile’ proposta come velina del tg satirico ‘Striscia la Notizia’. Ecco cosa ha risposto la ballerina

Rosa Di Grazia e l’eliminazione dolorosa da Amici

Nel corso della terza puntata del Serale di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, Rosa Di Grazia è stata eliminata al ballottaggio finale contro il fidanzato e cantante, Deddy. Purtroppo la ballerina ha visto sfumare il suo sogno di vincere il talent show in compenso però ha trovato l’amore e ha potuto studiare e affinare la sua tecnica con i migliori maestri e professionisti del panorama italiano.

Sicuramente l’ex allieva di Lorella Cuccarini, quest’ultima da sempre la sua prima sostenitrice, è stata una delle protagoniste assolute dello show conquistando il cuore di milioni di italiani. Alessandra Celentano di certo non le ha reso la vita facile, dichiarando a più riprese che la ballerina non fosse neanche meritevole di entrare, figuriamoci di arrivare in prima serata, ma contro ogni suo pronostico Rosa non si è data mai per vinta e ha continuato a danzare con la notevole grinta che la contraddistingue.

Recentemente però ha rilasciato un’intervista, dove ha svelato qualche dettaglio in più sul suo passato e sui suoi possibili sviluppi lavorativi.

L’intervista di Rosa: diventerà una velina?

Rosa è stata intervista da Tv Sorrisi e Canzoni e lì ha deciso di confidarsi a tutto tondo riguardo la sua vita privata nonché sull’esperienza televisiva, che l’ha portata sotto le luci dei riflettori. Ha confessato in primis cosa per lei ha significato Amici, dicendo: “Per me è stato un riscatto personale, sia per il mio vissuto personale sia perchè fino a oggi non c’era stato qualcuno in particolare che avesse creduto in me fin dal primo giorno”.

E qualcuno in lei ci ha creduto dal primo giorno, già dai primi passi mossi nello studio del talent ed è stata proprio la coach Lorella Cuccarini, che anche dopo la sua uscita ha continuato ad incoraggiarla e a continuare ad inseguire i propri sogni: “Mi ha detto: “Credo in te e vedo qualcosa in te”…” e ha aggiunto: “…anche dopo l’uscita mi ha detto di essere “una spugna”, di non smettere mai di imparare”. (Continua sotto la foto)

Ma torniamo a noi, cosa avrà risposto quando le è stato chiesto se le piacerebbe lavorare in televisione e fare la velina? La ballerina non si è scomposta e ha risposto affermativamente alla prima domanda ma per quanto riguardo la possibilità di calcare il bancone di Striscia la Notizia ha chiarito: “E’ pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso”. Certo è che la ballerina ha talento da vendere e anche se non sarà la prossima velina mora ha tanta strada davanti a sé e sicuramente la rivedremo da qualche altra parte!

