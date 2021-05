Amici 20: Rudy Zerbi cita il Perla Blu | Ma il locale esiste davvero?

Durante il Serale di Amici Rudy Zerbi cita spesso il locale il Perla Blu: ma esiste veramente questo locale? Scopriamolo insieme!

Cosa c’entra il Perla Blu con Amici

Da quando è iniziato il Serale di Amici, il coach Rudy Zerbi ha preso di mira Arisa e alcuni componenti della sua squadra, in particolare Raffaele Renda uscito qualche settimana fa. In diverse occasioni il prof. ha iniziato a citare un misterioso locale, chiamato Perla Blu. A quanto pare si tratterebbe di un piccolo posto sul mare dove chiunque possa esibirsi, non dotato di particolari dote artistiche e canore.

Ovviamente tutto è iniziato come uno scherzo per criticare l’allievo dell’avversaria in gara, che secondo Zerbi portava in scena performance da ‘karaoke’. A quanto pare proprio il Perla Blu era il posto più adatto per il cantante e con simpatia ha cominciato a prendere in giro sia lui che la sua insegnante, Arisa. In più il coach ha aggiunto che questo locale esisterebbe davvero e che anche Maria De Filippi ci sia stata, rivelando: “Dì la verità ci sei stata benissimo sotto mentite spoglie e hai visto Raffaele che cantava lì”. La conduttrice divertita ha smentito tutto ma il web si è talmente tanto incuriosito da capire la reale esistenza del locale.

Il Perla Blu: esiste davvero?

L’esistenza del Perla Blu ha scatenato una vera e propria caccia al mistero e in molti si sono chiesti se il Zerbi se lo sia semplicemente inventato o esista davvero. Ebbene, a quanto pare il locale c’è e si trova in Italia.

Non è un caso che il locale sia stato citato dal coach per prendersi gioco di Raffaele. Infatti si troverebbe proprio a Lamezia Terme, paese d’origine dell’interprete. C’è una stranezza però che rende sospetto il tutto. Il cantante calabrese ha smentito l’esistenza del locale notturno, affermando che nel suo paese non c’è e non c’è mai stato. Ora non sappiamo se qualcuno proprio dopo lo scherzo di Rudy lo abbia inserito sul motore di ricerca per soddisfare la curiosità dei telespettatori.

LEGGI ANCHE—-> Ambra Angiolini e Renga: dopo anni i motivi dell’addio | La triste verità

LEGGI ANCHE—-> Albano , il cappello nasconde un segreto | Ecco perchè è costretto a indossarlo

Il mistero sembra risolto, che il Perla Blu esista veramente oppure no non importa, ma ad Amici non ci si annoia mai. Ora questa sera andrà in onda la semifinale e non ci resta che aspettare i quattro nomi dei finalisti che si contenderanno l’ambita vittoria di questa edizione di Amici.

L’articolo Amici 20: Rudy Zerbi cita il Perla Blu | Ma il locale esiste davvero? proviene da Political24.