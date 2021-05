Amici 20, Sangiovanni Secondo Classificato: Cosa è Successo Subito Dopo La Finale

Amici 20, pioggia di premi per Sangiovanni: cosa è successo subito dopo la finale del talent show di Canale 5.

Amici 20, pioggia di premi per Sangiovanni: cosa è successo subito dopo la finale del talent show di Canale 5. (Fonte Witty tv)Si è conclusa ieri sera la ventesima edizione di Amici. Un’edizione super seguita, che ha collezionato ascolti record in ogni singola puntata. A trionfare è stata la ballerina Giulia Stabile, che ha conquistato il primo premio, dal valore di 150 mila euro. Nel duello finale, la concorrente ha battuto il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni. Che può, però, ritenersi soddisfatto: oltre al premio vittoria della categoria canto, Sangiovanni ha ricevuto tutti gli altri premi assegnati nel corso della serata, da quello della critica a quello delle radio. Scopriamo le prime parole del cantante dopo la finale, intervistato da Witty tv.

Amici 20, serata magica per Sangiovanni : cosa è successo subito dopo la finale"Io ho scoperto la musica da pochissimo, non pensavo potesse farmi così del bene, non pensavo potesse fare del bene a così tante persone." Queste le prime parole di Sangiovanni, dopo la serata magica di ieri sera. Il cantante si è classificato secondo alle spalle della sua fidanzata Giulia, prima ballerina donna a trionfare nel talent show di Canale 5. Tra i tanti premi ricevuti, Sangiovanni ha avuto anche quello del miglior testo: "Ho avuto anche un premio per la scrittura, scrivendo da così poco, è una cosa che mi rende davvero fiero. Continuerò a scrivere, continuerò a migliorare sicuramente e a fare del bene, per quel che posso, alle persone."

(Fonte Witty tv)“Visto da fuori, è inimmaginabile quello che succede qui dentro.”, spiega Sangiovanni, che ammette di aver inizialmente pensato di non essere adatto al contesto di Amici. Nella scuola, invece, ha vissuto un sogno e non può che definirsi super soddisfatto. Ma anche stanco: “Sono stremato è un’esperienza incredibile, ma anche tostissima. Però ne è valsa la pena, tornassi indietro la rifarei sicuro!”. E voi, avete seguito la finale di Amici? Per quale degli allievi facevate il tifo?