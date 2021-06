Amici 20, tra Rosa e Deddy non è finita? L’ultimo indizio parla chiaro

Rosa Di Grazia e Deddy di Amici non si sono lasciati? Continua a non essere chiara la situazione tra i due ex allievi di Maria De Filippi. Nonostante loro ce la stiano mettendo tutta a non far sapere nulla, più c’è silenzio da parte loro più invece si mormora intorno a loro. Dopo la finale i fan della coppia, o ex tale, aspettavano con ansia una reunion e di rivederli finalmente insieme. Hanno sofferto entrambi tanto quando si sono separati per l’eliminazione della ballerina, al punto che Maria ha concesso loro mezza giornata in più insieme. Un’eccezione, visto che non più mai più successo. A Verissimo inoltre lei aveva gli occhi innamoratissimi e ha supportato Deddy fino alla finale. Se si fossero lasciati davvero, allora sarebbe un fulmine a ciel sereno.

Qualcuno continua a credere invece che Deddy e Rosa dopo Amici non possano mostrarsi insieme. Eppure se esistesse davvero un divieto imposto a Deddy di parlare di Rosa allora il risultato ottenuto sarebbe l’esatto opposto: se ne parla sempre di più. Probabilmente era meglio far rilasciare ai due una dichiarazione prima di sparire come coppia, sia in caso positivo sia in caso negativo. Sarebbe stato meglio far comunicare a Deddy e Rosa la fine della storia, se così fosse, oppure l’intenzione di tenere privata il più possibile la relazione per dedicarsi alle carriere. I fan avrebbero compreso la loro scelta, come fanno con tante altre coppie che preferiscono non mostrare molto della loro vita sui social.

Con la strada del silenzio, invece, hanno fatto peggio: non avendo notizie ufficiali, se ne parla sempre di più e ogni giorno. Solo ieri infatti è spuntata una testimonianza secondo cui Deddy avrebbe lasciato Rosa, ma qualcosa continua a non quadrare. Se la ballerina fosse stata lasciata, innamorata come era fino all’ultimo giorno, avrebbe mai cantato 0 passi a squarciagola, col sorriso e con la mano sul cuore? Eppure ha fatto proprio questo in un video che è girato sui social recentemente. Oggi è spuntato un ulteriore indizio e arriva sempre dai social: Rosa Di Grazia è tornata su Instagram.

La ballerina ha avuto problemi con il suo profilo, a quanto pare non è riuscita a risolverli e ha creato un nuovo profilo. Ieri in tanti hanno condiviso il tag tra le storie per invitare tutti a seguirla. Ebbene, aprendo il nuovo profilo si legge chiaro e tondo che Deddy segue Rosa su Instagram. Che sia stata una rottura pacifica? In tal caso si giustificherebbero il video di lei che canta e il segui su Instagram. A qualcuno però continua a non convincere questa versione dei fatti: Rosa e Deddy erano innamoratissimi, possibile che si siano lasciati di punto in bianco e anche in buonissimi rapporti? O forse fa tutto parte di una strategia per tentare di evitare i gossip?