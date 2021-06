amici-20,-un-video-conferma-un’altra-coppia-sospetta:-bacio-a-capodanno

Prima erano solo sospetti, oggi è certezza: Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia sono stati insieme ad Amici 20. I due ballerini erano visibilmente molto uniti nella scuola, tanto che quando c’è stata l’eliminazione di Riccardo Rosa ha reagito con un fiume di lacrime. Riccardo è stato eliminato nella prima puntata dopo la pausa natalizia, ha affrontato una sfida contro Alessandro Cavallo per un provvedimento disciplinare e ha perso. Ha dovuto dire addio alla scuola di Amici nella puntata in onda sabato 9 gennaio e dopo il verdetto Rosa era molto scossa e provata.

L’immagine di Rosa con la testa calata sul banco tra le braccia e poi le sue lacrime sono ancora vive nei ricordi di chi ha pensato subito che ci fosse un flirt tra Rosa e Riccardo ad Amici. Maria De Filippi aveva chiesto a Rosa se voleva dire qualcosa, ma lei rispose di no. Insomma, era palese che ci fosse un legame molto stretto tra i due ma è capitato in passato che due allievi fossero uniti da una profonda amicizia e basta. Non era il loro caso, a distanza di mesi è saltata fuori la verità. A fare lo scoop è stata, senza volerlo, la cantante Enula, che ha pubblicato su Instagram un video della notte di Capodanno.

Gli allievi hanno trascorso le feste insieme in casetta, non sono potuti tornare a casa per via del Covid. Nel video fanno il conto alla rovescia, festeggiando tutti insieme. Mentre si scambiano gli auguri si vedono i baci di Riccardo e Rosa ad Amici 20. Il ballerino si è avvicinato a lei per darle il bacio di buon augurio per il nuovo anno. In realtà se ne sono dati più di uno nel video. Impossibile negare che tra loro ci sia stata più di un’amicizia dopo questo video, come tanti avevano già capito nel periodo in cui erano insieme nella scuola. Forse non tutti però conoscono il trascorso tra i due, perché c’è chi sui social sta iniziando a dire “povero Deddy”.

In realtà Rosa e Deddy si sono messi insieme dopo l’eliminazione di Riccardo, erano i primi febbraio. Non c’è stato nessun tradimento, insomma. E non c’è nemmeno da stupirsi di questo bacio tra Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia a Capodanno, proprio perché si era già capito che ci fosse del tenero fra i due. All’epoca inoltre si parlava dell’ex fidanzato di Rosa, che poi è saltato fuori per difenderla.