Amici 20, una docente fa una rivelazione su una coppia di allievi: non ne potevano più

La professoressa del talent show appena terminato ha svelato davvero tutto su due alunni della scuola che hanno fatto parlare molto di sè.

Il talent show di Maria De Filippi ha attirato il pubblico delle grandi occasioni, non solo per il fascino delle sfide. Quest’ultimo è stato il vero testimone di tutto ciò che accadeva in pista, in diretta tv e dietro le quinte della “casetta”.

Proprio in questo ambiente si svolgevano le fasi di preparazione per le sfide in programma, il sabato sera. Ma il tema ricorrente non era solo la professione, bensì anche l’amore.

Anche questa annata di Amici è stata molto coinvolgente da un punto di vista emotivo tra gli allievi che non hanno nascosto neppure preferenze sentimentali verso i loro compagni o compagne.

Basta pensare alla coppia composta tra Aka7even e Martina Miliddi, spezzata dall’avvento di Raffaele Renda, del quale, la ballerina ne rimase cotta. A distanza di una settimana dalla fine del talent show, una professoressa, a proposito del loro ormai “vecchio” amore si sbilancia, svelando qualche retroscena di troppo

L’insegnante parla della storia d’amore tra Aka e Martina: cosa non sapevate

Difficile stabilire la vera rottura del rapporto tra il cantante, Aka7even e la ballerina, Martina Miliddi. I due talenti di Amici 20 hanno mostrato tutte le loro peculiarità e anche per questo motivo, dapprima si erano piaciuti a vicenda, rimanendo d’accordo sull’approfondire la loro amicizia in “casetta”.

L’arrivo in trasmissione di Raffaele Renda però ha scombussolato i piani e ha decretato la fine della loro relazione. Aka ha litigato pesino con il suo migliore amico, ma soprattutto sembra non aver digerito affatto ciò che invece ha dichiarato in pubblico, per evitare (molto probabilmente) una brusca discesa di visibilità mediatica.

Martina e Aka dunque erano d’accordo di non creare dissapori fuori dalla “casetta”. E per chi immaginava che il loro rapporto si potesse riprendere da un momento all’altro, si sbagliava di grosso! Infatti il cantante dal ciuffo biondo ha persino eliminato le amicizie di Martina dai social, deluso per l’evoluzione delle vicende d’amore.

Garanzie della professoressa, Anna Pettinelli, colei che ha definito il cantante, in più circostanze, ciuccio e presuntuoso per “abitare” in un programma del genere.