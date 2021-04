amici-20,-volano-gli-stracci-tra-alessandra-celentano-e-lorella-cuccarini:-«ridicola-e-inadeguata»,-interviene-stefano-de-martino

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Amici il serale e le squadre erano più agguerrite che mai in vista della finalissima e così hanno sfoderato ognuna le proprie armi. Non sono mancati, come al solito, i battibecchi tra Rudy Zerbi e Arisa così come quelli tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Maria De Filippi, dalla sua, si diverte molto a vedere questi siparietti e quando deve andare contro qualcuno, simpaticamente e con tanto affetto, va contro Rudy che, spesso tra le risate definisce “scemo” perchè la fa divertire ed è chiaro che le sta molto simpatico.

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ai ferri corti “ridicola e inadeguata”

Ieri sera è andato in onda il solito scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e, come sta accadendo ultimamente, motivo delle discussioni è la ballerina Martina, allieva di Lorella Cuccarini che alla Celentano proprio non piace.

E allora, Alessandra Celentano nella puntata aveva pensato ad un altro guanto di sfida e ha detto a Lorella Cuccarini: «Nel momento di lanciare il terzo e spero definitivo guanto di sfida a Martina, spero porti chiarezza in maniera finale e inappellabile. È per questo che lancio un guanto di sfida sul charleston, coreografia che racchiude più stili diversi e valorizza chi sa ballare. Siccome conosco i miei polli, so già che Martina e Lorella Cuccarini diranno che la coreografia è troppo difficile. Sono io, come richiede l’etica della danza, a concedere di semplificare i passi più tecnici del classico e venire incontro alle limitate capacità di Martina. Semplificare, non cambiare però».

Sentite queste parole, Lorella Cuccarini le ha rispoto così: «E’ un guanto di sfida ridicolo e inadeguato se n’è accorto anche il mio gatto“.

L’intervento di Stefano De Martino

Nella discussione ha voluto prendere la parola anche Stefano De Martino che, a difesa della tesi sostenuta da Lorella Cuccarini, ha detto: «Chi studia latino-americano, in genere studia prevalentemente latino-americano mentre per tutti gli altri stili di danza è necessaria una base di danza classica, se non ce l’hai non puoi farlo. Secondo me non potrebbe farlo neanche Francesca Tocca. Lo sai meglio di me che nessuno dei ballerini di latino sa fare quello». Ma la Celentano non ha accettato che fosse tirata in ballo Francesca Tocca e ha risposto: «Francesca non deve dimostrare proprio nulla!».