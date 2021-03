Amici 20: Zerbi asfalta Ibla | “Mi ha voluto umiliare”

Nel daytime di ieri sera 10 marzo Rudy Zerbi convoca tutti i cantanti in studio. Il professore della cattedra di canto ha un duro scontro con la sua ex allieva Ibla, ora allieva di Arisa, che a stento riesce a trattenere le lacrime.

Rudy Zerbi è noto per la sua severità e schiettezza e ieri non si è proprio risparmiato nei confronti della sua ex allieva, Ibla. Il motivo della contestazione iniziale da parte del professore è proprio l’inedito ‘No Te Gusta‘ della cantante, che a suo dire non contiene né un significato profondo né un riferimento alla libertà femminile.

Per dimostrare ciò escogita uno stratagemma: confrontare il suo pezzo a quello di Emma ‘Io Sono Bella’. Per Rudy infatti quest’ultimo è un brano che esprime chiaramente i concetti di ‘emancipazione femminile‘, cosa che lei, a detta sua, non è riuscita minimamente a fare. Ibla non ci sta e spiega che le due canzoni non possono essere proprio paragonate.

Ma ecco che arriva la sonora stoccata: “Allora Ibla ci sono due cose che iniziano per la stessa lettera, ma una va bene e l’altra no, una è sostanza e l’altra è supponenza. Quando tu vuoi spiegare delle cose cerca prima di tutto di saperle tu. Io per questi motivi Ibla ti dico, proprio per questo atteggiamento, cieco e arrogante, io ti dico onestamente, tu per me al serale non meriti di andare. Non meriti di andare perchè non hai una mente portata a crescere. Mi dispiace ma è così, ma è quello che penso. Ok?”

Ibla dal canto su risponde, offesa e con gli occhi lucidi: “Ok ma non la penso come te, perchè io qui dentro credo di essere cresciuta tantissimo e non riesco a capire nemmeno da cosa sia partito tutto, tutto questo tuo distacco” riferendosi al fatto che è stato proprio l’insegnate a sceglierla e portarla all’interno della scuola di Amici. Senza esitare un’istante Rudy mette un punto e risponde: ” Ti ho parlato di un’involuzione artistica importante. Più ci si avvicina alla meta importante e più vai indietro.” chiudendo poi: “Grazie ragazzi potete andare tutti a casa”.

Lo sfogo di Ibla e Raffaele

Di ritorno in casetta la ragazza non può far altro che incassare il colpo e sfogarsi con i compagni di avventura compreso Raffaele, dato che anche lui al centro studio riceve un secco ‘no’ da Rudy con questa affermazione: “Io mi sto battendo per dirti che tu al Serale per me non ci devi andare. Perchè tu canti ma non emozioni“.

Il cantante a differenza di Ibla però reagisce in maniera totalmente opposta spiegando che del suo parere poco gli importa e sottolinea: “Mi ha voluto umiliare fino alla fine, questo fa, basta non trova altre cose”. I due però allo stesso modo sono esasperati dal giudizio di Zerbi, che sembra proprio non capirli. Alla fine però cercano di spalleggiarsi e chiudono la discussione sperando che Arisa, la loro coach, dia loro la maglia per il Serale.

