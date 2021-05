amici-2021-22,-roberto-alessi-al-veleno-contro-anna-pettinelli-“la-sua-antipatia-…”

Amici 2021, la professoressa più chiacchierata è Anna Pettinelli

Sicuramente una delle insegnanti più chiacchierate di questa edizione è stata lei Anna Pettinelli per via soprattutto dei diverbi e degli scontri avuti con Rudy Zerbi. In queste ore a parlare di Anna Pettinelli è stato il direttore di Novella 2000 ovvero Roberto Alessi, il quale sembra aver dato una anticipazione piuttosto scioccante. Ebbene sì, il direttore di Novella 2000 sembra aver detto che Anna Pettinelli avrebbe una speranza, ovvero quella di essere presente alla nuova edizione di Amici del prossimo anno. In realtà ancora è tutto incerto e non si sa se effettivamente Anna Pettinelli sarà presente nel programma di Maria De Filippi, la quale non si sarebbe ancora sbilanciata al riguardo.

La bomba di Roberto Alessi su Anna

“Anna Pettinelli spera di essere ancora ripescata per la prossima edizione di Amici( ma Maria De Filippi non si è ancora sbilanciata) dove lei è stata capitana di una squadra”. Sono state queste le parole pronunciate da Roberto Alessi, il quale sembra essere piuttosto convinto del fatto che Anna Pettinelli voglia tornare ad essere una professoressa di canto della scuola più ambita d’Italia anche per il prossimo anno. Poi, Alessi ha colto l’occasione per punzecchiare un pò la Pettinelli, per il suo carattere. Ecco cosa ha dichiarato “Con la sua antipatia ha reso la vita difficile anche ad Alessandra Celentano: se la simpatia fosse un peccato sarebbero entrambe in paradiso”.

Come avrà reagito Anna Pettinelli?

Ma come avrà reagito la Pettinelli alle parole del direttore di Novella 2000? Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questa edizione che si è conclusa da pochi settimane Anna è stata parecchio protagonista per via di alcuni scontri con Rudy Zerbi. I due si sono scontrati spesso un per via dei loro rispettivi allievi ovvero SanGiovanni e Aka7even.