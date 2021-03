amici-2021,-lucio-presta,-marito-di-paola-perego-una-furia-per-il-pubblico-in-studio-e-il-web-si-infiamma

Nella serata di sabato 20 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Nelle ore successive, pare che sia sorta una polemica infinita per il fatto che in studio ci fosse la presenza del pubblico. Sappiamo bene che nelle scorse settimane, è andata in scena la 71esima edizione del Festival di Sanremo, senza pubblico. Questa scelta è stata imposta dall’alto, per cercare di rispettare le norme anti-Covid. ‘ stata un’edizione particolare e molto chiacchierata, proprio per il fatto che non fosse presente il pubblico in sala, che sappiamo essere determinante in certe trasmissioni. Ebbene, come abbiamo anticipato, nelle scorse ore è sorta una polemica proprio per la disparità di trattamento. A portare avanti questa polemica è stato Lucio Presta, il marito di Paola Perego. Ma cosa ha dichiarato?

Amici 2021, Lucio Presta contro la trasmissione di Maria De Filippi

Il noto manager di molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo, nelle scorse ore ha pubblicato un tweet al “veleno“, contro il programma di Maria De Filippi. In realtà, Lucio Presta pare non ce l’avesse con il programma in se, ma piuttosto si sarebbe adirato per la presenza del pubblico in studio. La prima puntata del serale, ha infatti visto la presenza del pubblico in studio, seppur tutti i presenti distanziati a dovere e tutti con la mascherina. Ad ogni modo, il manager sottolinea proprio questa differenza di trattamento tra lo show di Maria De Filippi ed il Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e Fiorello. In qualche modo, il noto manager si è scagliato contro le scelte effettuate dal governo.

Il tweet “velenoso” di Lucio Presta

Ebbene, il marito di Paola Perego sembra aver citato nel suo tweet il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Nello specifico, il manager non ci capaciterebbe del fatto che una manifestazione così importante come il Festival abbia dovuto fare a meno del pubblico, mentre il programma Amici, abbia potuto goderne. “Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico. Ministro Dario Franceschini, cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo? Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali nulla ha dato?”.

Perché questa differenza di trattamento?

In realtà, il pensiero del manager è un po’ il pensiero di tutti. È pur vero che si tratta di due trasmissioni diverse e che il Festival va in onda per più giorni consecutivi e che sarebbe stata una situazione ancora più difficile da gestire sotto ogni punto di vista, ovvero a livello sanitario e organizzativo.