amici-2021,-martina-crolla:-“sono-stanca”,-alessandro-contro-la-celentano?

Dopo aver visto il daytime di Amici 2021 di oggi, nessuno può più prendersela con Martina Miliddi. La ballerina è al centro di numerose polemiche ed è nel mirino di Alessandra Celentano. A far sì che la maestra si scagliasse contro di lei è stato in particolare un incontro prima del Serale in cui Martina ha detto di essere versatile come ballerina. Da quel momento in cui poi la Celentano l’ha presa di mira ancor di più, finendo col mettere alla prova la sua effettiva versatilità. Oltre a sostenere che non dovrebbe essere al Serale di Amici 20. Dopo un accumulo di stress e stanchezza, Martina all’ennesimo guanto di sfida è crollata, ma decidendo di affrontare con maturità la situazione. Almeno per ora.

Seppure la Celentano non abbia assolutamente cambiato i toni nella lettera del suo guanto sul charleston e le abbia dato la possibilità di modificare il guanto, Martina sembra intenzionata ad affrontare di petto la situazione. In un primo momento infatti ha detto di voler fare la coreografia senza cambiarla, mettendosi alla prova nonostante la consapevolezza di non poter portare il punto a casa per la squadra. Un atteggiamento che in realtà al pubblico è piaciuto, perché è giusto mettersi alla prova secondo molti. Gli altri ballerini in casetta hanno provato invece a convincerla a desistere, perché la coreografia pare sia molto tecnica e difficile.

“Anche Serena ha fatto cose tecniche che poteva fare dopo anni di studio, l’ha portata a termine comunque”, ha fatto notare Martina. Lei sarebbe pronta ad affrontare la situazione, nonostante potrebbe fare una brutta figura sul palco. Ma non la farebbe in ogni caso, perché non essendo il suo mondo non dovrebbe dimostrare di essere all’altezza di una coreografia con elementi di classico. Anzi, molto probabilmente è questo il modo giusto per reagire alle provocazioni della maestra Celentano. Giudici e pubblico sanno che è una ballerina di latino – seppure venga criticata anche in questo -, quindi potrebbero apprezzare il fatto di mettersi in gioco.

Martina non vorrebbe neanche modificare la coreografia ma Alessandro, Giulia e Samuele hanno provato a farla ragionare. Secondo Giulia è un guanto che andrebbe rifiutato, mentre Samuele ha suggerito di modificarlo e portarlo a suo favore. Il più agguerrito e in parte infastidito è sembrato Alessandro:

“Non la vedo fattibile per niente, non riesco a vederci logica. In questo guanto di sfida non ci vedo per nulla un fatto di crescita. Non c’è niente di positivo nei tuoi confronti. Non capisco perché devi focalizzarti sul suo pensiero, la penserà così sempre”

La ballerina di Amici 20 è entrata in crisi e ha iniziato a piangere. Non vorrebbe modificare ancora una volta il guanto e sentire il pubblico in studio mormorare perché non si è messa alla prova. Quindi si è sfogata con i suoi compagni di classe e ha ammesso di essere stanca della situazione:

“Ogni volta devo ballare con l’ansia che ho qualcuno dietro. Se ballo e penso non è ballare quello, per me è eseguire una coreografia. Così non mi va. Ma poi a me questa roba butta giù, perché dico alla fine ha ragione. Continua a ripetere questa cosa che non eccello neanche nel mio, ci penso e dico alla fine ha ragione. Continua a ripetere che non sono forte neanche nel mio. Alla fine ci credo anche io a quello che sta dicendo. Sono solo stanca, tutto qua. Non voglio mollare la presa, però facendo così mollo. Sono stanca”

Sangiovanni, Giulia, Samuele e Alessandro sono stati gli allievi che più di tutti hanno tirato su Martina, o almeno ci hanno provato. Le hanno fatto notare che i giudici continuano a salvarla, perciò non tutti la pensano come la Celentano. Alessandro l’ha abbracciata, suggerendole ancora di rifiutare il guanto. Che sarebbe sempre meglio di modificarlo, comunque. Poi è intervenuta al telefono Lorella Cuccarini che ha ascoltato le volontà della sua allieva. L’insegnante ha anche chiesto un parere ad Alessandro. Le sue parole sono state di nuovo contro la Celentano, seppure tra le righe:

“Tecnicamente è troppo difficile, anche per una persona che studia danza classica. C’è tutta la tecnica possibile e immaginabile. Io ho detto a Martina che non deve cadere in queste provocazioni, è giusto che venga rifiutato. Semplicemente è una ballerina diversa, non ha bisogno di portare in scena una coreografia così, è difficile anche per Serena. Non ne vedo il senso, penso che in questo non ci sia niente ma niente di costruttivo. […] Questo non è il modo giusto e corretto di farlo”

Cosa deciderà di fare Martina, adesso? Si scoprirà nei prossimi daytime, di certo non le si potrà più rimproverare di non volersi mettere alla prova visto che oggi ha detto di volerlo fare. Comprensibile che cantanti e ballerini preferiscano non fare brutte figure al Serale di Amici, ma rimane un talent show e non sono artisti fatti e finiti. Possono ancora permettersi di sbagliare, insomma; nessuno li giudicherebbe per questo.