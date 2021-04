Amici 2021, Rosa rientra in casetta dopo l’eliminazione: Maria consola Deddy così

Rosa Di Grazia è rientrata in casetta dopo l’eliminazione ad Amici 2021. Un regalo speciale da parte della conduttrice, e anche della produzione ovviamente. Rosa e Deddy non riuscivano a staccarsi l’uno dall’altra. Il momento dell’eliminazione è stato molto difficile per loro, ma alla fine hanno dovuto salutarsi. Erano rimasti nella seconda verandina della casetta quando Sangiovanni li ha dovuti interrompere. Rosa doveva preparare la valigia e lasciare la scuola. Ha salutato e ringraziato tutti, incoraggiandoli a non mollare mai nella vita e augurando a tutti in bocca al lupo. Naturalmente lei farà il tifo per Deddy e gli ha ripetuto più volte di spaccare tutto nella gara.

Dopo il difficile momento dell’eliminazione, Deddy e Rosa si sono dovuti separare. Il cantante ha accompagnato la sua fidanzata fin fuori la casetta, fermandosi davanti al cancelletto. Si sono detti “ti amo” e si sono salutati. Deddy è rientrato in casetta e si è seduto sulla panchina, per metabolizzare l’accaduto. Sangiovanni, Giulia e Aka7even gli sono stati vicino, poi Deddy ha raggiunto la sua camera. Proprio qui Maria De Filippi si è collegata telefonicamente per dargli la bella notizia: Rosa poteva rientrare per la notte.

Proprio così, Maria ha dato la possibilità a Rosa e Deddy di trascorrere più tempo insieme. Quindi la ballerina è rientrata per la notte. Si sono divertiti nella loro ultima serata in casetta insieme, tra scherzi dolci e coccole. Hanno dormito insieme, poi la mattina successiva si sono dovuti separare di nuovo. Alle 13 i ragazzi avevano lezione, quindi entro quell’ora Rosa doveva lasciare la scuola. Arrivati proprio nella scuola, Deddy e Rosa hanno trascorso altro tempo insieme nell’Aula TIM.

Rosa ha detto a Deddy di essere certa che lui arriverà fino in fondo, perché se lo merita. Deddy ha replicato dicendo che anche lei lo meritava, per cui adesso farà tesoro di ogni singola puntata in più che farà. “Noi abbiamo già vinto”, ha detto alla fine Deddy. Rosa a risposto così: “Ho preferito uscire con te”. Per Deddy però sarebbero stati giorni difficili senza la sua fidanzata in casetta. Infatti ha ammesso: “Non ci credo che non ti vedo più in casa”. Il momento poi è arrivato, sono stati insieme fino all’ultimo secondo, sull’uscio della porta. Si sono ripetuti che si amano e che si aspetteranno reciprocamente.