amici-2021,-sangiovanni-e-giulia-mandano-in-tilt-i-fan:-foto-rubate-sul-set,-ma-di-cosa?

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici sono più uniti che mai. Sono anche l’unica coppia sopravvissuta tra quelle nate in casetta. Tra Enula e Alessandro la storia non è mai decollata, in verità. Aka7even e Martina si sono lasciati prima che il programma finisse. Poi ci sono Rosa e Deddy, che hanno tenuto col fiato sospeso i fan dopo la finale di Amici 2021 e alla fine la ballerina ha ammesso che tra loro è finita. Quindi l’unica coppia ancora in piedi sono i Sangiulia, che già nel programma si era rivelata la più stabile – anche se Rosa e Deddy non erano poi da meno -. I fan dei due vincitori di Amici sono letteralmente in tilt da ieri, quando Giulia e Sangiovanni sono stati beccati a Fregene.

Le foto diffuse su Twitter mostrano un servizio fotografico in corso, ma non si sa per cosa o per chi. In qualche tweet si parla di Vanity Fair, ma non è detto che non sia invece Chi. Ma c’è anche chi dubita si tratti di un servizio fotografico. Un’altra ipotesi che circola in queste ore è questa: Giulia e Sangiovanni a Fregene hanno girato il video di Malibu? Non è chiaro insomma cosa sia successo, anche se alcuni fan hanno letto tra le righe di alcuni messaggi spuntati su Instagram di Sangiovanni, che avrebbe smentito un servizio fotografico.

In realtà è tutto molto incerto, anche perché in teoria nessuno avrebbe dovuto sapere di Sangiovanni e Giulia insieme a Fregene. Difficile però nascondersi al mare in questi primi giorni di caldo, in cui la gente si riversa in spiaggia vogliosa di trascorrere una giornata sotto il sole. La prima di una lunga estate. Proprio per questo Sangiovanni e Giulia sono stati non solo avvistati, ma anche fotografati. Le foto hanno fatto il giro della rete e appena si è diffusa la voce della loro presenza a Fregene sono arrivati tantissimi fan.

Negli scatti rubati a Fregene Giulia e Sangiovanni si baciano sul bagnasciuga dopo essersi rincorsi in mare. Sono stati paparazzati dai fan anche mentre arrivavano sulla spiaggia, insieme ai fotografi. Chi li ha fotografati ha spiegato: “Ho potuto fare solo questo perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto”. Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire la verità su Sangiovanni e Giulia al mare a Fregene!

“Magari mi innamorerò di te alla follia”

Ed adesso sono a Fregene a fare lo shooting fotografico di coppia per Vanity Fair #amemici20 pic.twitter.com/7kfDFBfZGX — sofia || ???? (@its_justsofia_) June 15, 2021